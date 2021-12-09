> Wie funktioniert es?

Sie können jetzt ein entmaterialisiertes Transportticket per SMS kaufen!

Senden Sie den ARGBDS-Code per SMS an 93100 Erhalten Sie Ihr SMS-Ticket Reisen Sie auf Ihrer Linie

Gültig für 1 Stunde ohne Verbindungen zum Preis von 2,50 Euro ab dem 1. Januar 2023 (+ mögliche Kosten für SMS für Mobilfunkabonnements, die keine unbegrenzten SMS enthalten). Dieser Service ist mit den Betreibern Bouygues Telecom, Orange, SFR und Free verfügbar.

Das SMS-Bordticket wird ausschließlich einzeln im Busnetz verkauft. Um auf dem Gebiet von Argenteuil - Boucles de Seine zu reisen, senden Sie einfach ARGBDS an 93 100 und erhalten Sie ein Ticket in Form einer SMS! Sie werden von Ihrer Mobilfunkrechnung abgebucht.

Um mehr über die verschiedenen Transport tickets zu erfahren, besuchen Sie:

Île-de-France Mobilités > Preise.

> Warum der Code "ARGBDS"?

Der Code für das SMS-Ticket muss leicht zu merken sein.

Damit... ARGBDS wie Argenteuil Boucles de Seine!

ARG = Argenteuil

BDS = Schleifen der Seine