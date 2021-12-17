Kein Wechselgeld? Um Ihr Ticket per SMS zu kaufen, senden Sie MTMORENCY an 93100
Wie funktioniert es?
- Senden Sie den Code MTMORENCY per SMS an 93100,
- Sie erhalten im Gegenzug ein SMS-Ticket,
- Um in aller Ruhe auf unseren Linien reisen zu können.
Für einen Preis von 2,50 €* können Sie mit dem SMS-Ticket 1 Stunde lang ohne Umsteigen an Bord unserer Busse reisen. Der Ticketpreis wird von Ihrer Telefonrechnung abgebucht.
Dieser Service ist mit den Betreibern Bouygues Telecom, Orange, SFR und Free verfügbar.
*+ mögliche SMS-Kosten für Mobilfunkabonnements, die keine unbegrenzte SMS enthalten.
Finden Sie auch alle unsere Aktivitäten auf Twitter: @Mtmorency_IDFM
Gute Fahrt auf unseren Linien!