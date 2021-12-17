Wie funktioniert es?

Senden Sie den Code MTMORENCY per SMS an 93100, Sie erhalten im Gegenzug ein SMS-Ticket, Um in aller Ruhe auf unseren Linien reisen zu können.

Für einen Preis von 2,50 €* können Sie mit dem SMS-Ticket 1 Stunde lang ohne Umsteigen an Bord unserer Busse reisen. Der Ticketpreis wird von Ihrer Telefonrechnung abgebucht.

Dieser Service ist mit den Betreibern Bouygues Telecom, Orange, SFR und Free verfügbar.

*+ mögliche SMS-Kosten für Mobilfunkabonnements, die keine unbegrenzte SMS enthalten.

