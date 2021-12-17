Kein Wechselgeld, aber ein Telefon, entscheiden Sie sich für das SMS-Ticket!

Veröffentlicht am

Lektüre 1 min

Sie haben kein Wechselgeld bei sich und möchten den Bus nehmen, keine Panik, Sie können ein SMS-Ticket mit Ihrem Telefon kaufen!

Mtmorency SMS-Ticket

Kein Wechselgeld? Um Ihr Ticket per SMS zu kaufen, senden Sie MTMORENCY an 93100

Wie funktioniert es?

  1. Senden Sie den Code MTMORENCY per SMS an 93100,
  2. Sie erhalten im Gegenzug ein SMS-Ticket,
  3. Um in aller Ruhe auf unseren Linien reisen zu können.

Für einen Preis von 2,50 €* können Sie mit dem SMS-Ticket 1 Stunde lang ohne Umsteigen an Bord unserer Busse reisen. Der Ticketpreis wird von Ihrer Telefonrechnung abgebucht.

Dieser Service ist mit den Betreibern Bouygues Telecom, Orange, SFR und Free verfügbar.

*+ mögliche SMS-Kosten für Mobilfunkabonnements, die keine unbegrenzte SMS enthalten.

Gute Fahrt auf unseren Linien!