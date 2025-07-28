Ihre Schulanfangszeiten sind verfügbar!

Veröffentlicht am

Lektüre 1 min

Bereiten Sie sich auf Ihre Rückkehr in die Schule vor, indem Sie Ihre Busfahrpläne herunterladen!

Alle Fahrpläne für den Schulanfang, Linien des Territoriums Pays Briard sind bereits verfügbar!

Ihre Linien nehmen am 1. September ihren Winterfahrplan wieder auf.

Anpassungen wurden in folgenden Bereichen vorgenommen:

  • Linie 3117 : Erweiterung der Haltestellen "Village nature à Serris" und "Gare de Verneuil-l'Etang" auf der regulären Linie 3117, um den On-Demand-Transportdienst "Fontenay-Trésigny - Serris" zu ersetzen.
  • Linie 3146: Verschiebung des Rennens um 12:45 Uhr vom "Collège Vermay nach Tournan-en-Brie" (um 12:50 Uhr), um eine Verbindung mit der Linie 3115 in "Gare de Gretz-Armainvilliers" zu ermöglichen.
  • Linie 3119: Hinzufügung der Haltestelle "Chemin des Bois" in der Stadt Marles-en-Brie: In Richtung Gare de Tournan für das Rennen um 7:40 Uhr und in Richtung Marles-en-Brie für das Rennen um 13:10, 17:02 Uhr, 18:00 Uhr.
  • Linie 3131: Einrichtung einer einzigen Route am Vormittag und Nachmittag.
  • Linien 3124, 3140, 3106, 3126: Die Haltestelle "Centre Culturel de Melun" wird in "Tribunal Administratif" umbenannt.

Wir laden Sie ein, Ihre Fahrpläne herunterzuladen, um diese Anpassungen zur Kenntnis zu nehmen und Ihre Fahrten entsprechend anzupassen.