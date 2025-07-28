Alle Fahrpläne für den Schulanfang, Linien des Territoriums Pays Briard sind bereits verfügbar!

Ihre Linien nehmen am 1. September ihren Winterfahrplan wieder auf.

Anpassungen wurden in folgenden Bereichen vorgenommen:

Linie 3117 : Erweiterung der Haltestellen "Village nature à Serris" und "Gare de Verneuil-l'Etang" auf der regulären Linie 3117, um den On-Demand-Transportdienst "Fontenay-Trésigny - Serris" zu ersetzen.

Wir laden Sie ein, Ihre Fahrpläne herunterzuladen, um diese Anpassungen zur Kenntnis zu nehmen und Ihre Fahrten entsprechend anzupassen.