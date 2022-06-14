Alles, was Sie über Ihr neues Abendbusangebot wissen müssen!

Ab dem 29. August wartet Ihr Abendbus bei Ihrer Ankunft am Bahnhof Versailles Chantiers auf Sie, um Sie in die Nähe Ihres Zuhauses nach Les Loges-en-Josas, Jouy-en-Josas oder Bièvres zu bringen!

Vom Bahnhof Versailles Chantiers bietet der Abendbus von Montag bis Sonntag von 20:30 bis 23:30 Uhr (alle 30 Minuten) 7 Abfahrten zu den Haltestellen der Buslinien 11, 15, 32, 33 und 264 in den Stadtteilen Loges-en-Josas, Jouy-en-Josas und Bièvres.

Der Bus Soirée fährt vom Bahnsteig G des Busbahnhofs ab und bietet einfache Verbindungen mit Zügen (RER C, Transilien N und U, TER) und Bussen, die das Stadtzentrum von Versailles bedienen (1 und 2).