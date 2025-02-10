Regel Nr. 1: Vorrang für die Straßenbahn unter allen Umständen
Straßenbahn und Sicherheit: die richtigen Reflexe rund um den T9
Seien Sie vorsichtig in der Nähe der Straßenbahn, sie wiegt so viel wie 30 Nashörner. Hier sind einige Anweisungen, die Sie zu Ihrer Sicherheit befolgen sollten, wenn Sie in der Nähe der Straßenbahngleise unterwegs sind.
Regel Nr. 1: Vorrang für die Straßenbahn unter allen Umständen
Regel Nr. 2: Das Straßenbahngleis ist streng für ihn reserviert
Regel Nr. 3: Überprüfen Sie an Kreuzungen Ihre toten Winkel
Regel Nr. 4: Eine Straßenbahn kann eine andere verstecken