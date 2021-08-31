Ähnliche Nachrichten

Wie funktioniert es?

Nachdem Sie Ihre Fahrt gebucht haben, holt Sie ein Fahrzeug an einer Haltestelle in Ihrer Nähe ab und setzt Sie an einer Sehenswürdigkeit in der Gegend Ihrer Wahl ab. Der Service verkehrt montags bis samstags von 9 bis 18.30 Uhr (außer an Feiertagen).

Der TàD ist für jeden mit einem gültigen ticket zugänglich (Navigo Pass, Imagine R Card, T+ Ticket ...). Als Ergänzung zum Busnetz laden wir Sie ein, unsere Broschüre auf der Website zu konsultieren, um sich über die Dienste der Gemeinden zu informieren!

Um Ihre Reise zu buchen, ist es ganz einfach!

Sie können sich auf einer der folgenden 3 Plattformen registrieren und Ihre Fahrt buchen:

Über die mobile Anwendung "TàD Île-de-France Mobilités"

Auf der TàD-Website: tad.idfmobilites.fr

Telefonisch unter 09 70 80 96 63 (Service von Montag bis Freitag zwischen 9 und 18 Uhr geöffnet)

Für maximalen Komfort können Sie IhreReise ab 1 Stunde und bis zu 30 Tage vor Ihrer Reise buchen.