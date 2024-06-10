Um Teil eines umweltbewussten CSR-Ansatzes zu sein und unseren Abfall zu begrenzen, haben wir uns für den Sommer 2024 entschieden, keine stündlichen Flugblätter zu drucken.

Aber keine Panik, Sie können sie sehr leicht finden.

Wo finde ich meine Zeitpläne?

Sie haben die Möglichkeit, Ihre Zeitpläne zu finden:

- Auf der Website, indem Sie hier klicken

- Über die Anwendung Île-de-France Mobilités

- An Ihrem Haltepunkt

- In unserem Customer Relations Center unter 0 806 079 357

- Durch Scannen des QR-Codes an jeder Haltestelle, um die nächsten Buspassagen in Echtzeit zu finden und ihre Ankunft auf der Karte zu verfolgen!

Ihre Öffnungszeiten von Montag, 8. Juli bis Samstag, 24. August 2024:

Die Linien 415 und 418, die Schulen bedienen, fahren im Sommer nicht.

Finden Sie alle Ihre Updates auf X (Twitter): @Bievre_IDFM

Wir wünschen Ihnen einen schönen Sommer auf unseren Linien!