Ein Wettbewerb aus 100% Schokolade! Ein Foto einer Truhe voller Pralinen wird veröffentlicht: Es liegt an Ihnen, das Gesamtgewicht (contenant und inhalt) zu erraten. Der Wettbewerb steht allen offen.

So nehmen Sie teil :

Scannen Sie den QR-Code oder gehen Sie zu unserem X-Konto: @PoissyMur_IDFM

Erraten Sie das Gewicht des Korbs

Kommentieren Sie Ihre Schätzung unter dem Beitrag

Der Teilnehmer, der dem tatsächlichen Gewicht am nächsten kommt, gewinnt den Korb!

Die Regeln des Wettbewerbs finden Sie unten auf der Seite.

Viel Glück an alle!