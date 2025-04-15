Erraten Sie das Gewicht des Korbs und gewinnen Sie!

Das Gebiet Poissy - Les Mureaux bietet Ihnen ein ebenso einfaches wie gieriges Spiel auf seinem Konto X! Versuchen Sie, vom 16. bis 21. April 2025 einen schönen Korb voller Pralinen zu gewinnen, indem Sie sein Gewicht erraten... auf das Gramm genau. Es liegt an Ihnen!

Ein Wettbewerb aus 100% Schokolade! Ein Foto einer Truhe voller Pralinen wird veröffentlicht: Es liegt an Ihnen, das Gesamtgewicht (contenant und inhalt) zu erraten. Der Wettbewerb steht allen offen.

So nehmen Sie teil :

  • Scannen Sie den QR-Code oder gehen Sie zu unserem X-Konto: @PoissyMur_IDFM
  • Erraten Sie das Gewicht des Korbs
  • Kommentieren Sie Ihre Schätzung unter dem Beitrag
  • Der Teilnehmer, der dem tatsächlichen Gewicht am nächsten kommt, gewinnt den Korb!

Die Regeln des Wettbewerbs finden Sie unten auf der Seite.

Viel Glück an alle!

Wettbewerbsregeln

