Wie funktioniert es?

Code senden BUS + Liniennummer an 93100 per SMS zum Beispiel BUS3101, BUS3139, BUSN142.. -Für TàD: TAD31 an 93100 per SMS

-Für Abendbusse: SOIR31 unter 93100 per SMS Erhalten Sie Ihr SMS-Ticket Reisen Sie auf Ihrer Linie

Gültig für 1 Stunde ohne Verbindungen zum Preis von 2,50 Euro (+ mögliche SMS-Kosten für Mobilfunkabonnements, die keine unbegrenzte SMS enthalten). Dieser Service ist mit den Betreibern Bouygues Telecom, Orange, SFR und Free verfügbar.

Das SMS-Bordticket wird ausschließlich einzeln auf der benutzten Buslinie verkauft. Sie werden von Ihrer Mobilfunkrechnung abgebucht.

Haben Sie noch Fragen? Unsere Kontroll- und Humanisierungsagenten sind im Netzwerk präsent, um Sie zu begleiten und zu informieren.