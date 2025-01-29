Ein neuer SMS-Ticketcode auf dem Gebiet des Pays Briard

Entdecken Sie mit der Neunummerierung der Linien ab dem 17. Februar 2025 den neuen SMS-Ticketcode auf dem Gebiet des Pays Briard. An Bord benötigen Sie kein Wechselgeld, Sie können ein Busticket mit einer einfachen SMS kaufen! Die Neunummerierung der Leitungen wird mit einem neuen SMS-Code mit einem Code pro Leitung begleitet.

Wie funktioniert es?

  1. Code senden
  2. BUS + Liniennummer an 93100 per SMS zum Beispiel BUS3101, BUS3139, BUSN142..
  3. -Für TàD: TAD31 an 93100 per SMS
    -Für Abendbusse: SOIR31 unter 93100 per SMS
  4. Erhalten Sie Ihr SMS-Ticket
  5. Reisen Sie auf Ihrer Linie

Gültig für 1 Stunde ohne Verbindungen zum Preis von 2,50 Euro (+ mögliche SMS-Kosten für Mobilfunkabonnements, die keine unbegrenzte SMS enthalten). Dieser Service ist mit den Betreibern Bouygues Telecom, Orange, SFR und Free verfügbar.

Das SMS-Bordticket wird ausschließlich einzeln auf der benutzten Buslinie verkauft.  Sie werden von Ihrer Mobilfunkrechnung abgebucht.

Haben Sie noch Fragen? Unsere Kontroll- und Humanisierungsagenten sind im Netzwerk präsent, um Sie zu begleiten und zu informieren.

