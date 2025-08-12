Wie funktioniert es?

Code senden:

BUS + Liniennummer an 93100 per SMS zum Beispiel BUS6501, BUS6542, BUSN155...

an per SMS zum Beispiel BUS6501, BUS6542, BUSN155... Für TàD: TAD65 an 93100 per SMS

TAD65 an per SMS Für Abendbusse: SOIR65 an 93100 per SMS

Erhalten Sie Ihr SMS-Ticket

Gültig für 1 Stunde ohne Verbindungen zum Preis von 2,50 Euro (+ mögliche SMS-Kosten für Mobilfunkabonnements, die keine unbegrenzte SMS enthalten). Dieser Service ist mit den Betreibern Bouygues Telecom, Orange, SFR und Free verfügbar.

Das SMS-Bordticket wird ausschließlich einzeln auf der benutzten Buslinie verkauft. Sie werden von Ihrer Mobilfunkrechnung abgebucht.

Haben Sie noch Fragen? Unsere Agenten sind an den Leitungen präsent, um Sie zu begleiten und zu informieren.