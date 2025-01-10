Eine neue Telefonnummer
Um die Reise der Nutzer zu vereinfachen, richtet Île-de-France Mobilités ein Projekt für eine einheitliche Telefonnummer ein. Diese Nummer wird schrittweise nach Gebieten bereitgestellt.
Schließlich können Reisende eine einzige Nummer in der gesamten Île-de-France kontaktieren, um eine Frage zu öffentlichen Verkehrsmitteln zu stellen.
Dieser Service wird bereits in Ihrem Gebiet Cergy-Pontoise Confluence eingesetzt. Haben Sie eine Frage, Informationen zu Ihren Bussen? Sie erreichen uns unter 0 800 10 20 20.
Laden Sie die App Île-de-France Mobilités herunter
Um Ihre Route zu berechnen, suchen Sie nach den Fahrplänen Ihres Busses, konsultieren Sie die Verkehrsinformationen und laden Sie die Île-de-France Mobilités-App herunter !
Denken Sie daran, Ihre Leitung zu abonnieren, um Verkehrsinformationen in Echtzeit zu erhalten.