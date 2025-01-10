Eine neue Telefonnummer

Um die Reise der Nutzer zu vereinfachen, richtet Île-de-France Mobilités ein Projekt für eine einheitliche Telefonnummer ein. Diese Nummer wird schrittweise nach Gebieten bereitgestellt.

Schließlich können Reisende eine einzige Nummer in der gesamten Île-de-France kontaktieren, um eine Frage zu öffentlichen Verkehrsmitteln zu stellen.

Dieser Service wird bereits auf dem Gebiet von Provinois Brie et Seine eingesetzt. Haben Sie eine Frage, Informationen zu Ihren Bussen? Sie erreichen uns unter 0 800 10 20 20.