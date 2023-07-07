Ähnliche Nachrichten

3 neue Linien 3207, 3208 und 3209 ersetzen ab dem 1. August Ihre Linien 9B, 9C und 9D
Das städtische Netz von Provins wurde für mehr Lesbarkeit überarbeitet
Das städtische Netz von Provins wird zur besseren Lesbarkeit modifiziert:
- Das Angebot wird durch 3 neue Linien vereinfacht, die mit einer identischen Route für die Hin- und Rückfahrt verkehren und die Linien 9A, 9B, 9C, 9D und 9E ersetzen
- Das Netz wird bis Poigny erweitert
- Neue Haltestellen werden in Provins und Poigny geschaffen
- Die Intermodalität wird mit dem P-Zug in den Bahnhöfen Provins und Champbenoist-Poigny verbessert
- Die Frequenz der Busse wird erhöht
Im Detail
- Schaffung einer regelmäßigen Linie 3207 , die die Haltestelle Ville Haute mit dem Bahnhof Provins verbindet und von Montag bis Samstag mit einer Frequenz von 30 bis 40 Minuten während der Hauptverkehrszeit und 60 Minuten außerhalb der Hauptverkehrszeiten verkehrt.
- Schaffung einer regulären Linie 3208 , die die Haltestelle Marcel Rougemont mit dem Bahnhof Champbenoist – Poigny verbindet und von Montag bis Samstag alle 15 Minuten während der Hauptverkehrszeit / 60 Minuten außerhalb der Hauptverkehrszeiten verkehrt)
- Schaffung einer Linie 3209 , die von Montag bis Freitag mit 7 regelmäßigen Linienfahrten während der Hauptverkehrszeiten und 8 Reservierungsfahrten außerhalb der Hauptverkehrszeiten verkehrt; und Samstag: nur auf Reservierung (alle 60 Minuten den ganzen Tag).
- Die Linie 9SCO wird beibehalten, um Schulen zu bedienen, und heißt jetzt 3259.
Neues Provins-Netzwerk
Plan des neuen Netzes von Provins