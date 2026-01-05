Ähnliche Nachrichten

Eine direktere Verbindung zum Bahnhof Mantes-la-Jolie

Die Linie 1119 bietet eine direktere Verbindung zum Bahnhof Mantes-la-Jolie und erleichtert die Verbindung mit schweren Verkehrsmitteln und anderen Buslinien.

Dank dieser optimierten Route können Reisende von Folgendem profitieren:

Zeitersparnis von ca. 20 Minuten im Vergleich zur Linie 1111

Rennen mit Zeitplänen, die an den Hauptein- und -ausgangszeiten der Privatschulen von Mantes-la-Jolie festgelegt sind

Verstärkung für die Linie 1111

Die Inbetriebnahme der Linie 1119 wird auch die Linie 1111 verstärken und damit die Transportbedingungen, insbesondere für Schulkinder, verbessern.

Diese Entwicklung zielt darauf ab, die Bewegung der Schüler zu erleichtern und die Bedingungen für den Zugang zu Schulen und dem Bahnhof Mantes-la-Jolie zu verbessern.

Finden Sie Ihre Fahrpläne auf der Website Île-de-France Mobilités: me-deplacer.iledefrance-mobilites.fr