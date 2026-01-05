Ähnliche Nachrichten

Neue Linie 1119: eine schnellere Verbindung zwischen La Roche-Guyon und Mantes-la-Jolie ab dem 9. März 2026

Ab dem 9. März 2026 wird eine neue Linie das Verkehrsangebot in der Region stärken: Die Linie 1119 wird La Roche-Guyon direkt mit Mantes-la-Jolie verbinden. Diese neue Linie, die in erster Linie für Berufstätige konzipiert ist, wird auch Privatschulen in Mantois bedienen.

Eine direktere Verbindung zum Bahnhof Mantes-la-Jolie

Die Linie 1119 bietet eine direktere Verbindung zum Bahnhof Mantes-la-Jolie und erleichtert die Verbindung mit schweren Verkehrsmitteln und anderen Buslinien.

Dank dieser optimierten Route können Reisende von Folgendem profitieren:

  • Zeitersparnis von ca. 20 Minuten im Vergleich zur Linie 1111
  • Rennen mit Zeitplänen, die an den Hauptein- und -ausgangszeiten der Privatschulen von Mantes-la-Jolie festgelegt sind

Verstärkung für die Linie 1111

Die Inbetriebnahme der Linie 1119 wird auch die Linie 1111 verstärken und damit die Transportbedingungen, insbesondere für Schulkinder, verbessern.

Diese Entwicklung zielt darauf ab, die Bewegung der Schüler zu erleichtern und die Bedingungen für den Zugang zu Schulen und dem Bahnhof Mantes-la-Jolie zu verbessern.

