Eine neue Alternative, um sich in Sevran fortzubewegen!

Ab dem 20. November 2023 wird in Ihrem Gebiet eine neue Linie verkehren, um Ihren Bedürfnissen besser gerecht zu werden: die Linie 612. Wir erklären alles!

Die Linie 612 ist eine neue Linie, die den Gare d'Aulnay-sous-Bois über das Viertel Rougemont und das Stadtzentrum von Sevran mit dem Gare de Sevran Livry verbindet!

Karte der neuen Linie 612: vom Gare d'Aulnay-sous-Bois über das Viertel Rougemont und das Stadtzentrum von Sevran zum Gare de Sevran Livry.

Neuigkeiten zu Ihrem Busservice in Sevran

Sie können von Montag bis Samstag in die Linie 612 einsteigen mit:

  • Ein Bus alle 30 Minuten während der Hauptverkehrszeit,
  • Ein Bus jede Stunde außerhalb der Stoßzeiten.

Alle stündlichen Informationen finden Sie hier oder zum Download unten.

Und vergessen Sie nicht, für eine ruhige Reise reisen Sie in Ordnung!

Um in den Bus einzusteigen, denken Sie daran, einen gültigen ticket für den Transport mitzubringen und vergessen Sie nicht, ihn am Eingang des Busses zu entwerten. Eine fehlende Validierung kann Sie einer Geldstrafe aussetzen, selbst wenn Sie eine gültige Transport ticket haben.

Alle Pakete werden akzeptiert (Navigo, Solidarity, Imagine'R, Senior) und es gibt eines für jede Lebensphase.

Für Gelegenheitsreisende gibt es andere Lösungen:

  • Bordticket beim Fahrer,
  • Navigo Easy,
  • Freiheit +,
  • SMS-Tickets (senden Sie ENVOL an 93100).

Alle Details zur Tarifpalette von Île-de-France Mobilités finden Sie hier.