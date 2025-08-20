Ihre neue Linie 1433 verbindet sich mit Ihrem Gebiet!

Ab dem 1. September 2025 nimmt Île-de-France Mobilités die neue Buslinie 1433 in Betrieb, die geschaffen wurde, um das neue Viertel " Seine Parisii " zu bedienen und Ihre Geschäfts- und Schulfahrten zu erleichtern.

Erreichen Sie schnell und einfach die Bahnhöfe Cormeilles-en-Parisis (Linie J) und Sartrouville (Linie L und RER A) !

Ein einfacher, regelmäßiger Service, der an Ihre Bedürfnisse angepasst ist!

Ihre neue Linie verkehrt montags bis freitags von 6 bis 22 Uhr mit einer Frequenz von 15 Minuten während der Hauptverkehrszeit und alle 30 Minuten außerhalb der Hauptverkehrszeiten.

Samstags verkehrt die Linie von 6 bis 22 Uhr alle 30 Minuten, während an Sonn- und Feiertagen der Service von 7 bis 21 Uhr mit stündlicher Passage angeboten wird.

Entdecken Sie unten den Linienplan der 1433: