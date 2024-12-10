Île-de-France Mobilités führt eine neue Nummerierung der Buslinien und ein neu strukturiertes Angebot in der Region Île-de-France Ouest ein.

Wir erklären alles!

Warum ändern sich die Zeilennummern?

Das Busnetz der Ile-de-France besteht aus etwa 1.900 Linien mit Nummerierungssystemen, die nebeneinander existieren, aber nicht gleich sind.

Derzeit gibt es sehr unterschiedlicheNamen (1, TEx, 340, 95-02, 11L...) und Duplikate in den Liniennummern (es gibt 19 Linien 2 im aktuellen Busnetz), was das Verständnis des Netzes erschwert.

Wie findet man sich in den neuen Ausgaben zurecht?

Die Île-de-France wurde nach Departements und Sektoren unterteilt, die jeweils einen bestimmten Code haben, je nach Umlaufort der Linie.

Die Île-de-France wurde in Departements und Sektoren unterteilt, von denen jedes einen eigenen Code hat.

Die Linien, die das Gebiet von Saint-Quentin-en-Yvelines bedienen, beginnen mit der Nummer des betreffenden Sektors, d. h. 51 (Linien 5116, 5117, 5154 ...).

Der gleichen Logik folgend, beginnt die Linie 5234, die das Gebiet Centre und Sud Yvelines bedient, mit 52, der Nummer des daran angeschlossenen Gebiets.

Schließlich beginnen die Nummern der Express-Linien mit der Nummer ihrer Abteilung (7802, 7804, 9111...).

Was bringt diese neue Nummer den Reisenden?

Reisende können ihre Buslinie leichter finden, wenn sie in der iledefrance-mobilites.fr-App oder -Website suchen, da sie die einzige in der Île-de-France sein wird, die diese Nummer trägt.