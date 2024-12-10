Île-de-France Mobilités führt eine neue Nummerierung der Buslinien und ein neu strukturiertes Angebot in der Region Île-de-France Ouest ein.
Wir erklären alles!
Warum ändern sich die Zeilennummern?
Das Busnetz der Ile-de-France besteht aus etwa 1.900 Linien mit Nummerierungssystemen, die nebeneinander existieren, aber nicht gleich sind.
Derzeit gibt es sehr unterschiedlicheNamen (1, TEx, 340, 95-02, 11L...) und Duplikate in den Liniennummern (es gibt 19 Linien 2 im aktuellen Busnetz), was das Verständnis des Netzes erschwert.
Wie findet man sich in den neuen Ausgaben zurecht?
Die Île-de-France wurde nach Departements und Sektoren unterteilt, die jeweils einen bestimmten Code haben, je nach Umlaufort der Linie.
Die Île-de-France wurde in Departements und Sektoren unterteilt, von denen jedes einen eigenen Code hat.
- Die Linien, die das Gebiet von Saint-Quentin-en-Yvelines bedienen, beginnen mit der Nummer des betreffenden Sektors, d. h. 51 (Linien 5116, 5117, 5154 ...).
- Der gleichen Logik folgend, beginnt die Linie 5234, die das Gebiet Centre und Sud Yvelines bedient, mit 52, der Nummer des daran angeschlossenen Gebiets.
- Schließlich beginnen die Nummern der Express-Linien mit der Nummer ihrer Abteilung (7802, 7804, 9111...).
Was bringt diese neue Nummer den Reisenden?
Reisende können ihre Buslinie leichter finden, wenn sie in der iledefrance-mobilites.fr-App oder -Website suchen, da sie die einzige in der Île-de-France sein wird, die diese Nummer trägt.
Ein angepasstes und verstärktes Angebot an Linien
Linie 7804 (ex Expresslinie 4)
- 1 weitere Fahrt am Nachmittag (ca. 16:30 Uhr) in beide Richtungen
Linie 7802 (ex Expresslinie 27)
- Änderung der Route und Bedienung neuer Haltestellen (Pont Rive Droite / Conflans Fin d'Oise, Gare de Pontoise)
Linie 7808 (ex Expresslinie 80)
- Wegfall von und nach Libération
- 4 zusätzliche Abfahrten an Wochentagen und 2 an Samstagen
- Verlängerung des Angebots bis 22 Uhr in beide Richtungen von Montag bis Samstag
Linie 5116 (ex Linie 501)
- Die Abfahrt um 6:55 Uhr vom Bahnhof Saint-Quentin-en-Yvelines wird bis Mantes verlängert (anstelle von derzeit Epône)
Linie 7803 (ex Linie 503)
- Eine neue Endstation in der Präfektur Nanterre
- Änderung der Route zur Verbindung der Pole von Saint-Quentin-en-Yvelines und der Präfektur Nanterre
- 5 zusätzliche Fahrten pro Strecke
- Die ersten Abfahrten früher am Morgen (ab 5:55 Uhr) und später am Abend (bis 19:35 Uhr)
Linie 9111 (ex Expresslinie 91-11)
- Die Amplitude des Angebots wird abends bis 22:30 Uhr von Saint-Quentin-en-Yvelines und 22:20 Uhr von Massy verlängert.
Linie 7807 (ex Expresslinie 307): neue, direktere Route der Linie
- Änderung des Dienstes des Technozentrums
- Feinerer Service nach Vélizy
- Einstellung der Dienste zum Bahnhof Chantiers und Buc (mögliche Verschiebung auf die Linien 5150, 6161 und 6164)
- Entfernung der Petit Robinson-Antenne
Linie 7815 (ex Linie 15)
- Änderung der Route der Linie mit der Bedienung neuer Haltestellen: Jacques Monod und Les Grands Jardins à Plaisir
- 8 weitere Fahrten auf der Linie zwischen Plaisir und Saint-Cloud: 4 morgens von 7:05 bis 8:35 Uhr und 4 abends zwischen 17:05 und 18:45 Uhr
Linie 5153 (ex Linie 39-34)
- Erweiterte Amplitude der Linie, die jetzt von 5:58 bis 19:45 Uhr verkehrt
- 6 zusätzliche Abfahrten: 3 morgens ab Guyancourt und 3 abends ab Boulogne
Linien, deren Angebot unverändert bleibt
- Linie 7816 (ex Expresslinie 16)
- Linie 7818 (ex Expresslinie 78)
- Linie 5154 (ex Expresslinie 91-10)
- Linie 5117 (ex Linie 17)
- Linie 7805 (ex Linie 475)
- Linie 5146 (ex Linie 39-12)
- Linie 5234 (ex Linie 78S)
So finden Sie die Informationen aller Ihrer Zeilen:
Webseite: iledefrance-mobilites.fr
- So berechnen Sie eine Fahrt: me-deplacer.iledefrance-mobilites.fr/itineraire
- Fahrpläne: Linien Île-de-France Ouest
- Um lokale Nachrichten zu verfolgen (nur auf der Website): Nachrichtenseite Linien Île-de-France Ouest