Ähnliche Nachrichten

Ab dem 18. November 2024 entwickelt sich das Transportangebot in Bois-le-Roi weiter!

Eine Änderung der bestehenden Linie 3440 ermöglicht es, im Einklang mit den neuen Verkehrsrichtungen der Stadt, eine Verbindung mit den Zügen der Linie R herzustellen.

Dank dieser Änderungen stehen den Fahrgästen 8 neue Verbindungen mit dem R-Zug von 6:39, 7:25, 7:50 und 8:19 Uhr morgens und mit denen von 18:39, 19:09, 19:39 und 20:39 Uhr abends zur Verfügung.

Die neue Linie 3447 wird geschaffen und bedient nun den Stadtteil Brolles. Seine Fahrpläne, die den Bedürfnissen der Fahrgäste entsprechen, ermöglichen Verbindungen mit dem R-Zug von 6:09, 6:50 und 7:08 Uhr und mit denen von 18:09 und 20:09 Uhr.