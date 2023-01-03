Das Busnetz von Paris Saclay hat immer noch mit Fahrermangelproblemen zu kämpfen, was zu Verspätungen oder Busausfällen führt. Dieses Problem ist allen Netzwerken in der Region Paris und auf nationaler Ebene gemeinsam.

Infolgedessen haben 11 Buslinien ein leichteres Angebot und 1 Linie wird ab dem 3. Januar 2023 und bis auf weiteres eingestellt.

Bitte rechnen Sie mit verlängerten Frequenzzeiten während der Hauptverkehrszeiten von Montag bis Freitag (zwischen 7 und 9 Uhr und zwischen 16 und 19 Uhr)

Das Busnetz Paris Saclay entschuldigt sich für die Unannehmlichkeiten und sorgt dafür, dass die lokalen Teams voll mobilisiert sind, um den Service für die Fahrgäste nachhaltig zu verbessern.

Ab dem 3. Januar 2023;

Linie 6 wird eingestellt

Die Linie 2 wird mit einer Frequenz von 5 Minuten verkehren (statt 6 Minuten zwischen September und Dezember 2022)

Die Linien 22 und 23 verkehren mit einer Frequenz von 10 Minuten (statt 12 Minuten zwischen September und Dezember 2022)

Die Linie 91.06 verkehrt mit einer Frequenz von 5 Minuten (statt 6 Minuten zwischen September und Dezember 2022)

Die Linie 4 wird mit einer Frequenz von 15 Minuten verkehren

Die Linie 11 wird mit einer Frequenz von 12 Minuten verkehren

Die Linie 15 wird mit einer Frequenz von 30 Minuten verkehren

Die Linie 17 wird mit einer Frequenz von 30 Minuten verkehren

Die DM12-Linie wird mit einer Frequenz von 30 Minuten verkehren

Die DM11C-Linie wird mit einer Frequenz von 15 Minuten verkehren

Die Linie 91.08 wird mit einer Frequenz von 30 Minuten verkehren

Die Linie 3 fährt nun normal. Das Angebot wurde zwischen September und Dezember 2022 erleichtert.

Nachfolgend finden Sie die vorläufigen Fahrpläne der betroffenen Linien.