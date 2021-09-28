Um uns zu kontaktieren, könnte nichts einfacher sein. Melden Sie sich einfach in unserem Actus Mantois-Portal an und klicken Sie auf "Kontakt".

Eine Informationsanfrage, eine Reklamation, eine zu meldende Information, ein verlorener Gegenstand, ein Vorschlag ... Sie können dies jetzt auf diesem Formular von Ihrem Smartphone oder Computer aus tun. Dies erspart Ihnen eine mögliche Wartezeit am Telefon, und wir sind bestrebt, Ihnen so schnell wie möglich zu antworten oder Ihr Problem zu lösen.

Warten Sie also nicht länger!

Klicken Sie hier: https://mantois.iledefrance-mobilites.fr/nous-contacter

Sie können alle unsere Neuigkeiten auch auf Twitter verfolgen: @Mantois_IDFM

Bis bald in unserem Netzwerk!