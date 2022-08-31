Seit dem 1.08. wurde ein Kontaktformular eingerichtet, um Ihre Anfragen zu erleichtern.

Um uns zu kontaktieren, könnte nichts einfacher sein. Melden Sie sich einfach beim IDFM News-Portal > 91 Essonne > Essonne Sud Ouest an und klicken Sie auf "Kontakt".

Eine Informationsanfrage, eine Reklamation, eine zu meldende Information, ein verlorener Gegenstand, ein Vorschlag ... Sie können dies jetzt auf diesem Formular von Ihrem Smartphone oder Computer aus tun, wir sind bestrebt, Ihnen so schnell wie möglich zu antworten.

Warten Sie also nicht länger!

Sie können alle unsere Neuigkeiten auch auf Twitter verfolgen: @EssonneSO_IDFM

Bis bald in unserem Netzwerk!