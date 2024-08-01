Gültig für 1 Stunde ohne Umsteigen zum Preis eines Bordzugangstickets (+ mögliche SMS-Kosten für Mobilfunkabonnements, die keine unbegrenzten SMS enthalten).

Service verfügbar bei den Betreibern Bouygues Telecom, Orange, SFR, Free.

Das SMS-Bordticket wird ausschließlich einzeln verkauft. Senden Sie einfach "VALPARISIS" an 93 100 und Sie erhalten ein Ticket in Form einer SMS! Sie werden von Ihrer Mobilfunkrechnung abgebucht.

Um mehr über die verschiedenen Transport tickets zu erfahren, besuchen Sie die Website iledefrancemobilités.fr Abschnitt Tarife.

