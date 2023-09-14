Vom 16. bis 22. September ist Europäische Mobilitätswoche!

Diese Veranstaltung zielt darauf ab, Bürger und Gemeinden in vielen europäischen Ländern zu ermutigen, verschiedene Verkehrsmittel zu entdecken, um die Nutzung des Autos einzuschränken und sich so für nachhaltigere Verkehrsmittel zu entscheiden.



Termine:

Montag, 18. September von 13 bis 20 Uhr im Bahnhof Boissy-Saint-Léger,

Mittwoch, 20. September von 6 bis 13 Uhr im Bahnhof Sucy-Bonneuil.

Kommen Sie und stellen Sie uns alle Ihre Fragen!