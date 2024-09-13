Europäische Mobilitätswoche 2024

Veröffentlicht am

Lektüre 1 min

Vom 16. bis 22. September 2024 kommen Teams aus Ihrem Gebiet anlässlich der Europäischen Mobilitätswoche zu Ihnen.

Treffen Sie die Teams des Gebiets Vélizy Vallées anlässlich der Europäischen Mobilitätswoche vom 16. bis 22. September 2024.

Unsere Teams werden anwesend sein:

  • Dienstag, 17. September 2024 von 7 bis 9 Uhr an der Haltestelle Musée de Sèvres (Linie 6145)
  • Mittwoch, 18. September 2024 von 16 bis 19 Uhr am Bahnhof Chaville Vélizy
  • Donnerstag, 19. September 2024 von 7 bis 9 Uhr an der Haltestelle Pont de Sèvres (Linien 6140 und 6142)
  • Donnerstag, 19. September 2024 von 16:30 bis 19 Uhr am Bahnhof Jouy-en-Josas

Wir freuen uns auf Sie!