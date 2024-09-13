Treffen Sie die Teams des Gebiets Vélizy Vallées anlässlich der Europäischen Mobilitätswoche vom 16. bis 22. September 2024.

Unsere Teams werden anwesend sein:

Dienstag, 17. September 2024 von 7 bis 9 Uhr an der Haltestelle Musée de Sèvres (Linie 6145)

Mittwoch, 18. September 2024 von 16 bis 19 Uhr am Bahnhof Chaville Vélizy

Donnerstag, 19. September 2024 von 7 bis 9 Uhr an der Haltestelle Pont de Sèvres (Linien 6140 und 6142)

Donnerstag, 19. September 2024 von 16:30 bis 19 Uhr am Bahnhof Jouy-en-Josas

Wir freuen uns auf Sie!