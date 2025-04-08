Feiern Sie mit uns das 4-jährige Jubiläum von T9 von Donnerstag, 10. April bis Samstag, 12. April 2025!

Begeben Sie sich während dieser drei Tage auf eine festliche Reise mit vielen Überraschungen und Aktivitäten! Auf dem Programm:

Entdecken Sie von Donnerstag bis Samstag auf ganzer Linie:

mit Rubbellosen entlang der Linie! Versuchen Sie Ihr Glück, um Sammlergeschenke zum Jubiläum sowie aufregende kulturelle Geschenke zu gewinnen. Treffen Sie sich am Samstagnachmittag auf dem Vorplatz der Nelson-Mandela-Bibliothek in der Nähe des Rathauses von Vitry-sur-Seine für festliche Unterhaltung mit Popcorn, Musik und noch mehr Rubbellosen, um den Spaß zu verlängern.

Verpassen Sie nicht diese Gelegenheit, einen freundlichen und festlichen Moment miteinander zu teilen!