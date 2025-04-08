Feiern Sie mit uns das 4-jährige Jubiläum von T9 von Donnerstag, 10. April bis Samstag, 12. April 2025!
Begeben Sie sich während dieser drei Tage auf eine festliche Reise mit vielen Überraschungen und Aktivitäten! Auf dem Programm:
Entdecken Sie von Donnerstag bis Samstag auf ganzer Linie:
- Teams erwarten Sie von Donnerstag bis Samstag mit Rubbellosen entlang der Linie! Versuchen Sie Ihr Glück, um Sammlergeschenke zum Jubiläum sowie aufregende kulturelle Geschenke zu gewinnen.
- Treffen Sie sich am Samstagnachmittag auf dem Vorplatz der Nelson-Mandela-Bibliothek in der Nähe des Rathauses von Vitry-sur-Seine für festliche Unterhaltung mit Popcorn, Musik und noch mehr Rubbellosen, um den Spaß zu verlängern.
Verpassen Sie nicht diese Gelegenheit, einen freundlichen und festlichen Moment miteinander zu teilen!
Schon 4 Jahre?!
Ja! 4 Jahre Reisen, Begegnungen und gemeinsame Momente. Es wird gefeiert und gezählt ...
Der Q9 seit 2021 ist:
- Mehr als 24 Millionen beförderte Passagiere pro Jahr, doppelt so viele wie die Bevölkerung der Ile-de-France!
- XXL-Fahrpläne mit einer Straßenbahn von 5:30 bis 1:15 Uhr und sogar 2:00 Uhr am Freitag- und Samstagabend, um Sie bei all Ihren Ausflügen zu begleiten
- eine Fahrzeit geteilt durch 2 zwischen Paris und Orly im Vergleich zum Bus 183
- Eine 100% barrierefreie Linie und Bahnhöfe mit dem von den Einwohnern der Ile-de-France gewählten Lichtdesign
- Eine Linie, die mit mehr als 85% Gesamtzufriedenheit der Reisenden geschätzt wird
- Ein komplett neu gestalteter Stadtraum
- 99 % weniger Emissionen pro Fahrt im Vergleich zum Auto dank einer 100 % elektrischen Leitung
- Mehr als 20 Kampagnen zur Sensibilisierung für Sicherheit organisiert
- Eine lokal verankerte Linie mit fast 250 geschaffenen direkten Arbeitsplätzen und 85 % der Mitarbeiter aus dem Beschäftigungspool