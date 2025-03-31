Werfen Sie einen Blick hinter die Kulissen der Straßenbahn : die Wartungswerkstatt, den Lagerbereich, den Kontrollraum und treffen Sie die Mitarbeiter, die Sie die verschiedenen Transportberufe entdecken lassen: Fahrer, Instandhalter, Bediener ...
Verpassen Sie nicht den Stand für sanfte Mobilität, den Zeichenworkshop für die Jüngsten und den Gourmet-Workshop für alle.
Nehmen Sie an einer Verlosung* teil und versuchen Sie, ein Elektrofahrrad, Kinder-Mountainbikes oder 10-Kinokarten zu gewinnen.
Das Programm:
• 13:00 Uhr: Einlass
Beginn der Besichtigungen "Entdecken Sie die Transportberufe, die Ausrüstung und die Installationen"
• 14:00 Uhr: Reden
In Anwesenheit von Jean Castex, Präsident der RATP-Gruppe, Carl Ségaud, Bürgermeister von Châtenay-Malabry, Xavier Léty, Präsident von RATP Cap Île-de-France und Jean-Baptiste Costille, Direktor von RATP Cap Bièvre
• 14:30 Uhr: 1. Ziehung
Zu gewinnen: 1 Elektrofahrrad, 1 Kinder-Mountainbike oder 2 Karten mit 10 Kinokarten
• 16:00 Uhr: 2. Ziehung
Zu gewinnen: 2 Kinder-Mountainbikes oder 3 Karten mit 10 Kinokarten
• 17:00 Uhr: Einlass schließt
Termin : Samstag, 5. April zwischen 13 und 17 Uhr
RATP Cap Bièvre – SMR T10
1, Avenue du Bois des Carreaux
Châtenay-Malabry
(Station T10 "Malabry")
Spielen Sie mit Ihrer Familie und erhalten Sie T10-Goodies!