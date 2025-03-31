Werfen Sie einen Blick hinter die Kulissen der Straßenbahn : die Wartungswerkstatt, den Lagerbereich, den Kontrollraum und treffen Sie die Mitarbeiter, die Sie die verschiedenen Transportberufe entdecken lassen: Fahrer, Instandhalter, Bediener ...

Verpassen Sie nicht den Stand für sanfte Mobilität, den Zeichenworkshop für die Jüngsten und den Gourmet-Workshop für alle.

Nehmen Sie an einer Verlosung* teil und versuchen Sie, ein Elektrofahrrad, Kinder-Mountainbikes oder 10-Kinokarten zu gewinnen.

Das Programm:

• 13:00 Uhr: Einlass

Beginn der Besichtigungen "Entdecken Sie die Transportberufe, die Ausrüstung und die Installationen"

• 14:00 Uhr: Reden

In Anwesenheit von Jean Castex, Präsident der RATP-Gruppe, Carl Ségaud, Bürgermeister von Châtenay-Malabry, Xavier Léty, Präsident von RATP Cap Île-de-France und Jean-Baptiste Costille, Direktor von RATP Cap Bièvre

• 14:30 Uhr: 1. Ziehung

Zu gewinnen: 1 Elektrofahrrad, 1 Kinder-Mountainbike oder 2 Karten mit 10 Kinokarten

• 16:00 Uhr: 2. Ziehung

Zu gewinnen: 2 Kinder-Mountainbikes oder 3 Karten mit 10 Kinokarten

• 17:00 Uhr: Einlass schließt

Termin : Samstag, 5. April zwischen 13 und 17 Uhr

RATP Cap Bièvre – SMR T10

1, Avenue du Bois des Carreaux

Châtenay-Malabry

(Station T10 "Malabry")

Spielen Sie mit Ihrer Familie und erhalten Sie T10-Goodies!