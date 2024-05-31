1. Für wen ist der Schulbuspass gedacht?

Im Departement Essonne richtet es sich an Schüler der Mittelstufe, die öffentliche oder private Schulen besuchen.

Es wird Schülern ausgestellt, die eine regelmäßige Buslinie zur oder von ihrer Schule nehmen.

Hier finden Sie die Linien des Pariser Saclay-Busnetzes

Kindergarten- und Grundschüler sowie Gymnasiasten haben keinen Anspruch auf diese Transportkarte.

Weitere Transport tickets finden Sie auf der Website von Île-de-France Mobilités.

Die Schulbuskarte (ex Optile-Karte) ist ein ticket, der nur für eine tägliche Hin- und Rückfahrt zwischen Wohnung und Schule gültig ist, die während der Schulzeit durchgeführt werden muss (diese Karte erlaubt keine Fahrten während der Schulferien und Wochenenden).

Seien Sie vorsichtig, es ist notwendig, 3 Kilometer oder mehr von der Schule entfernt zu wohnen (außer bei Ausnahmen für gefährliche Routen).

2. Wie abonniere oder erneuere ich den Schulbuspass?

*Es werden nur vollständige Dateien verarbeitet. Jede unvollständige, unleserliche oder nicht konforme Datei wird automatisch an die Familie zurückgegeben.

*Es werden nur Bewerbungen bearbeitet, die per Post eingehen. Vor Ort werden keine Bewerbungen angenommen.

Unter dem folgenden Link finden Sie ein Dokument mit: