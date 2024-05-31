Die Abonnement-/Verlängerungskampagne für die Schulbuskarte 2024/2025 ist vom 10. Juni bis 25. Oktober 2024 für die Buslinien Paris Saclay geöffnet.
Informieren Sie sich jetzt und abonnieren Sie diese Transportkarte für Schüler der Mittelstufe, die die Buslinien Paris Saclay nutzen
Junger Mann im Bus
1. Für wen ist der Schulbuspass gedacht?
Im Departement Essonne richtet es sich an Schüler der Mittelstufe, die öffentliche oder private Schulen besuchen.
Es wird Schülern ausgestellt, die eine regelmäßige Buslinie zur oder von ihrer Schule nehmen.
Hier finden Sie die Linien des Pariser Saclay-Busnetzes
Kindergarten- und Grundschüler sowie Gymnasiasten haben keinen Anspruch auf diese Transportkarte.
Weitere Transport tickets finden Sie auf der Website von Île-de-France Mobilités.
Die Schulbuskarte (ex Optile-Karte) ist ein ticket, der nur für eine tägliche Hin- und Rückfahrt zwischen Wohnung und Schule gültig ist, die während der Schulzeit durchgeführt werden muss (diese Karte erlaubt keine Fahrten während der Schulferien und Wochenenden).
Seien Sie vorsichtig, es ist notwendig, 3 Kilometer oder mehr von der Schule entfernt zu wohnen (außer bei Ausnahmen für gefährliche Routen).
2. Wie abonniere oder erneuere ich den Schulbuspass?
*Es werden nur vollständige Dateien verarbeitet. Jede unvollständige, unleserliche oder nicht konforme Datei wird automatisch an die Familie zurückgegeben.
*Es werden nur Bewerbungen bearbeitet, die per Post eingehen. Vor Ort werden keine Bewerbungen angenommen.
Unter dem folgenden Link finden Sie ein Dokument mit:
- Die Förderbedingungen von Île-de-France Mobilités und dem Conseil Départemental du 91
- So bereiten Sie Ihre Abonnement- oder Verlängerungsdatei vor
- Der Tarif für das Jahr 2024/2025 (105 € pro Kind für das Schuljahr inklusive Anmeldegebühren)
3. Kommunale Zuschüsse
Gemeinden in Essonne können Ihnen manchmal einen Zuschuss anbieten. Wir laden Sie ein, sich an Ihr Rathaus oder den Verkehrsdienst Ihrer Gemeinde zu wenden, um sich zu informieren.
4. Wann wird der Schulbuspass ausgestellt?
Nach Eingang Ihrer vollständigen Akte werden wir Ihre Anfrage so schnell wie möglich bearbeiten. Die Karte wird Ihnen so schnell wie möglich vor Beginn des Schuljahres, das am 2. September 2024 beginnt, nach Hause geschickt.