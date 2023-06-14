Um die Nachrichten zu verfolgen und auf Ihren Linien im Gebiet Roissy Est auf dem Laufenden zu bleiben:
- Folgen Sie unserem Twitter-Account @RoissyEst_IDFM
- Verfolgen Sie die Nachrichten auf iledefrance-mobilites.fr > News > 77 > Roissy Est
- Telefonisch unter 01 80 96 32 82
- Um Ihr Ticket per SMS zu kaufen, senden Sie ROISSYEST an 93100
- Für weitere Informationen: 107 rue Clément Ader 77230 Dammartin-en-Goële
Ab dem 1. August 2023 finden Reisende alle Informationen zu den Buslinien Roissy Est auf iledefrance-mobilites.fr
So berechnen Sie eine Fahrt:
- Fortbewegung > Reiseroute
So finden Sie die Fahrpläne:
- Bewegen Sie sich > Fahrplänen> Wählen Sie eine Linie aus
So verfolgen Sie lokale Nachrichten (nur auf der Website):
- Nachrichten > 77 > Roissy Ost
Denken Sie daran, den Verkehrsinformationsalarm für Ihre Anschlüsse zu abonnieren.