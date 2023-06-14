Ihre Kontakte in Ihrem Gebiet Roissy Est

Hier finden Sie alle Informationen und Neuigkeiten des Roissy Est-Netzwerks

Um die Nachrichten zu verfolgen und auf Ihren Linien im Gebiet Roissy Est auf dem Laufenden zu bleiben:

  • Folgen Sie unserem Twitter-Account @RoissyEst_IDFM
  • Verfolgen Sie die Nachrichten auf iledefrance-mobilites.fr > News > 77 > Roissy Est
  • Telefonisch unter 01 80 96 32 82
  • Um Ihr Ticket per SMS zu kaufen, senden Sie ROISSYEST an 93100
  • Für weitere Informationen: 107 rue Clément Ader 77230 Dammartin-en-Goële

Ab dem 1. August 2023 finden Reisende alle Informationen zu den Buslinien Roissy Est auf iledefrance-mobilites.fr

So berechnen Sie eine Fahrt:

  • Fortbewegung > Reiseroute

So finden Sie die Fahrpläne:

  • Bewegen Sie sich > Fahrplänen> Wählen Sie eine Linie aus

So verfolgen Sie lokale Nachrichten (nur auf der Website):

  • Nachrichten > 77 > Roissy Ost

Denken Sie daran, den Verkehrsinformationsalarm für Ihre Anschlüsse zu abonnieren.