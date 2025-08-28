Ihre Stundenpläne für den Beginn des Schuljahres 2025-2026 sind jetzt verfügbar!
Um sie zu konsultieren, ist es sehr einfach:
- Melden Sie sich bei https://me-deplacer.iledefrance-mobilites.fr/fiches-horaires/bus an und geben Sie Ihre Leitungsnummer ein.
- Überprüfen Sie die Fahrpläne an Ihrer Haltestelle direkt über das Zeitblatt am Mast oder indem Sie den QR-Code direkt an der Haltestelle scannen, um den Fahrplan in Echtzeit zu erhalten
- Gehen Sie zu Ihrem Rathaus oder zu Ihrem Bus, um Ihren Flyer zu erhalten (erhältlich ab dem 3. September)
Anpassungen für den Schulanfang
- Die Linien 6122 und 6124 sind jetzt Endstation und fahren am Busbahnhof Versailles Chantiers am Bahnsteig G.
- Am Bahnhof Versailles Chantiers holen Sie die Linien 6160, 6161, 6162, 6163 und 6164 in Richtung Buc an der Haltestelle Abbé Rousseaux am Ende der Rolltreppen ab. Sehen Sie sich die Karte hier an:
- Nach mehrjährigen Arbeiten im Sektor Vélizy 2 kehrt die Linie 6123 zu ihrer ursprünglichen Route zurück und bedient wieder die Haltestellen Liaison Inovel Sud und Vélizy 2 Sud, um Sie so nah wie möglich an den Eingang des Einkaufszentrums Vélizy 2 zu bringen.
Tipps für gutes Reisen
- Antizipieren Sie Ihre Reise, indem Sie die Fahrpläne und Verkehrsinformationen auf https://www.iledefrance-mobilites.fr/ konsultieren, und denken Sie daran, die Benachrichtigungen Ihrer Leitung zu abonnieren, indem Sie die Nummer Ihrer Leitung auswählen und auf die Glocke "Benachrichtigungen abonnieren" klicken
- Kommen Sie einige Minuten vor der angegebenen Zeit an Ihrer Haltestelle an,
- Wenn der Bus ankommt, signalisieren Sie dem Fahrer, anzuhalten,
- Bereiten Sie Ihre Transport-ticket vor, bevor Sie in den Bus einsteigen (Navigo-Pass, leichter Pass, Imagine R-Karte, wenn Sie kein ticket haben, planen Sie Wechselgeld ein oder kaufen Sie ein SMS-Ticket, indem Sie Folgendes senden: BUS + Liniennummer an 93100),
- Wenn Sie in den Bus einsteigen, bestätigen Sie Ihre ticket, um nicht gegen die Vorschriften zu verstoßen.
- Setzen Sie sich an Bord und denken Sie daran, sich zu Ihrer Sicherheit an den Handläufen festzuhalten,
- Fordern Sie Ihren Halt an, indem Sie die Tasten im Fahrzeug drücken,
- Überprüfen Sie, ob Sie nichts vergessen haben, bevor Sie aussteigen,
- Steigen Sie an Ihrer Haltestelle sicher aus.
Unsere Teams sind hier, um Ihnen zu helfen, zögern Sie nicht, sie zu fragen!
Wir wünschen euch allen einen schönen Schulanfang!