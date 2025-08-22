Ihre Schulanfangspläne für 2025 sind verfügbar!

Veröffentlicht am

Lektüre 1 min

Finden Sie Ihre Schulanfangszeiten vom 1. September 2025 bis zum 5. Juli 2026!

Die neuen Fahrpläne Ihrer Linien können Sie hier auf dem Portal Île-de-France Mobilités einsehen.

Sie können auch unsere Neuigkeiten auf X:@EvryEss_IDFM verfolgen

Bis bald auf Ihrem Territorium!

Tipps für gutes Reisen

  • Planen Sie Ihre Reise, indem Sie die Fahrpläne und Verkehrsinformationen im Voraus auf https://www.iledefrance-mobilites.fr/ konsultieren
  • Kommen Sie vor der angegebenen Zeit an Ihrer Haltestelle an,
  • Wenn Sie sich dem Bus nähern, signalisieren Sie dem Fahrer, anzuhalten,
  • Bereiten Sie Ihren Transport ticket vor, bevor Sie in den Bus einsteigen
  • Wenn Sie in den Bus einsteigen, bestätigen Sie Ihre ticket, um in Ordnung zu sein,
  • Setzen Sie sich an Bord und denken Sie daran, sich zu Ihrer Sicherheit an den Handläufen festzuhalten,
  • Wenn Sie sich Ihrem Ziel nähern, fragen Sie nach Ihrem Halt, indem Sie die Tasten im Fahrzeug drücken.
  • Steigen Sie sicher an Ihrer Haltestelle aus, wenn sich die Türen öffnen, sobald das Fahrzeug steht.

Allen einen guten Start ins neue Jahr 2025!

Ähnliche Nachrichten