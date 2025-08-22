Ähnliche Nachrichten

Die neuen Fahrpläne Ihrer Linien können Sie hier auf dem Portal Île-de-France Mobilités einsehen.
Sie können auch unsere Neuigkeiten auf X:@EvryEss_IDFM verfolgen
Bis bald auf Ihrem Territorium!
Tipps für gutes Reisen
- Planen Sie Ihre Reise, indem Sie die Fahrpläne und Verkehrsinformationen im Voraus auf https://www.iledefrance-mobilites.fr/ konsultieren
- Kommen Sie vor der angegebenen Zeit an Ihrer Haltestelle an,
- Wenn Sie sich dem Bus nähern, signalisieren Sie dem Fahrer, anzuhalten,
- Bereiten Sie Ihren Transport ticket vor, bevor Sie in den Bus einsteigen
- Wenn Sie in den Bus einsteigen, bestätigen Sie Ihre ticket, um in Ordnung zu sein,
- Setzen Sie sich an Bord und denken Sie daran, sich zu Ihrer Sicherheit an den Handläufen festzuhalten,
- Wenn Sie sich Ihrem Ziel nähern, fragen Sie nach Ihrem Halt, indem Sie die Tasten im Fahrzeug drücken.
- Steigen Sie sicher an Ihrer Haltestelle aus, wenn sich die Türen öffnen, sobald das Fahrzeug steht.