Die neuen Fahrpläne Ihrer Linien können im Abschnitt "Moving Me" des Portals Île-de-France Mobilités eingesehen werden.
An einigen Zeilen werden Änderungen vorgenommen. Sie finden sie auf dieser Seite.
Während der Paralympischen Spiele Paris 2024 werden mehrere Linien mit angepasstem Angebot verkehren. Der QR-Code auf den Zeitbroschüren, Internetblättern und Karten an den Haltestellen ermöglicht Ihnen den Zugriff auf Fahrpläne in Echtzeit. Die betroffenen Linien sind an einem rosa Banner auf den verschiedenen Trägern zu erkennen.
Wir wünschen Ihnen einen guten Schulanfang auf unseren Linien!