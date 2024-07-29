Ähnliche Nachrichten

In diesem Sommer sind Ihre Zeitpläne entmaterialisiert!

Um die Umwelt zu respektieren und unseren Abfall zu reduzieren, haben wir beschlossen, für den Sommer 2025 keine stündlichen Flugblätter zu drucken.

Konsultieren Sie vom 7. Juli bis 31. August 2025 alle Ihre Sommerzeitpläne ausschließlich online:

Die Website von Île-de-France Mobilités > Fahrplan > Keolis Argenteuil Boucles de Seine

Fahrplan der Linien Argenteuil Boucles de Seine (iledefrance-mobilites.fr)

Fahrplan der Linien Argenteuil Boucles de Seine (iledefrance-mobilites.fr) Über die Anwendung IDFMobilités

An Haltepunkten

Ihre Öffnungszeiten vom 7. Juli bis 31. August 2025