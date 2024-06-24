Ähnliche Nachrichten

Vom 7. Juli bis einschließlich 24. August 2025 wechseln Ihre Linien in den Sommerfahrplan!
Wir verpflichten uns, die Umwelt zu respektieren und laden Sie ein, Ihre Zeitpläne für die Sommerzeit ausschließlich online einzusehen:
- Website von Île-de-France Mobilités > Infos > Nachrichten > Yvelines > Poissy - Les Mureaux
- Über die Anwendung von Ile-de-France Mobilités
Sie können uns auch telefonisch kontaktieren: 0800 10 2020
Nachfolgend finden Sie die Fahrpläne Ihrer Linien für die Sommerperiode 2025:
Alle anderen Linien verkehren nach den Fahrplänen der "Schulzeit".
Bitte beachten Sie, dass vom 28. Juli bis 17. August 2025 die Linien 90, 91, 92, 93, 94 und 95 nicht verkehren.
Die Linien 22 und 32 verkehren vom 7. Juli bis 24. August 2025 nicht
Die Linien 51 bis 76 für Schulen verkehren im Sommer vom 7. Juli bis 31. August 2025 nicht.