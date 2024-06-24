Ähnliche Nachrichten

Ihre 100% digitalen Sommerpläne, jetzt verfügbar!

Finden Sie die Sommerflugpläne 2025, gültig vom 7. Juli bis einschließlich 24. August 2025!

Vom 7. Juli bis einschließlich 24. August 2025 wechseln Ihre Linien in den Sommerfahrplan!

Wir verpflichten uns, die Umwelt zu respektieren und laden Sie ein, Ihre Zeitpläne für die Sommerzeit ausschließlich online einzusehen:

  • Website von Île-de-France Mobilités > Infos > Nachrichten > Yvelines > Poissy - Les Mureaux
  • Über die Anwendung von Ile-de-France Mobilités

Sie können uns auch telefonisch kontaktieren: 0800 10 2020

Nachfolgend finden Sie die Fahrpläne Ihrer Linien für die Sommerperiode 2025:

Linie 1 – Carrières-sous-Poissy Haus der Insekten Park der Menschen des Grases <> Bahnhof Saint-Germain-en-Laye

 -  4.0 MB

Linie 2 – Chanteloup-les-Vignes Les Ouches <> Chambourcy Collège André Derain

 -  4.2 MB

Linie 3 – Orgeval Maison Blanche <> Poissy La Coudraie <> Poissy Saint-Exupéry

 -  5.5 MB

Linie 4 – Gare des Mureaux <> Les Mureaux Musiciens

 -  1.9 MB

Linie 5 – Poissy Rue de la Marne <> Poissy La Bruyère

 -  1.8 MB

Linie 6 – Les Mureaux Nouvelle France <> Les Mureaux Paul Éluard

 -  2.4 MB

Linie 7 – Aubergenville Family Village Shopping <> Les Mureaux Descartes <> Gare des Mureaux – Gambetta <> FAM de Bécheville

 -  2.6 MB

Linie 10 – Gare Nord de Poissy <> Triel-sur-Seine

 -  2.0 MB

Linie 11 – Hardricourt Rue de Verdun <> Ecquevilly Leonardo da Vinci College

 -  3.5 MB

Linie 12 – Südbahnhof Poissy <> Orgeval <> Morainvilliers

 -  1.7 MB

Linie 13 – Verneuil-sur-Seine Piscine <> Gare de Vernouillet-Verneuil <> Vernouillet Einkaufszentrum Grosse Pierre

 -  1.1 MB

Linie 14 – Vernouillet College Emile Zola <> Bahnhof Vernouillet-Verneuil <> Vernouillet College Emile Zola

 -  1.2 MB

Linie 15 – Vernouillet College Emile Zola <> Bahnhof Vernouillet-Verneuil <> Vernouillet College Emile Zola

 -  1.2 MB

Linie 16 - Bahnhof Vernouillet-Verneuil <> Morainvilliers Epinettes

 -  996.7 KB

Linie 17 - Gare des Clairières de Verneuil

 -  591.9 KB

Linie 18 – Bahnhof Vernouillet Verneuil <> Chapet Clos Saint-Denis

 -  1.1 MB

Linie 19 – Maurecourt Julia <> Gare de Conflans Fin d'Oise

 -  921.3 KB

Linie 21 – Gare des Mureaux <> Gare de Cergy-le-Haut

 -  1.4 MB

Linie 23 – Mézières-sur-Seine <> Aubergenville <> Les Mureaux <> Meulan-en-Yvelines

 -  1.3 MB

Linie 24 – Südbahnhof Poissy <> Lycée Charles de Gaulle <> Südbahnhof Poissy

 -  745.3 KB

Linie 25 – Meulan-en-Yvelines Maison des Associations <> Gare des Mureaux

 -  917.9 KB

Linie 26 – Gare des Mureaux <> Hardricourt > Mézy-sur-Seine

 -  1.2 MB

Linie 31 – Carrières-sous-Poissy Esplanade <> Carrières-sous-Poissy Ronceray

 -  977.7 KB

Linie 33 – Meulan-en-Yvelines – Stadtkurs

 -  1.2 MB

Linie 40 – Gare Nord de Poissy <> Gare de Conflans Fin d'Oise

 -  1.9 MB

Alle anderen Linien verkehren nach den Fahrplänen der "Schulzeit".

Bitte beachten Sie, dass vom 28. Juli bis 17. August 2025 die Linien 90, 91, 92, 93, 94 und 95 nicht verkehren.

Die Linien 22 und 32 verkehren vom 7. Juli bis 24. August 2025 nicht

Die Linien 51 bis 76 für Schulen verkehren im Sommer vom 7. Juli bis 31. August 2025 nicht.

