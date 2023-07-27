Ähnliche Nachrichten

Neue Fahrpläne vom 1. August bis 3. September 2023 verfügbar
Sommeröffnungszeiten gültig vom 1. August bis 3. September 2023
- Express-Linie 07: Montereau <-> Provins</->
- Express-Linie 47: Melun <-> Nangis <-> Provins</-></->
- Express-Linie 50: Chesssy <-> Provins</->
- Linie 3201 : Provins <-> Fontaine-Fourches</->
- Linie 3202: Montereau <-> Fontaine-Fourches</->
- Linie 3203: Longueville <-> Noyen-sur-Seine</->
- Linie 3204: Nangis <-> Mormant <-> Lieusaint</-></->
- Linie 3207: Provins <-> Poigny</->
- Linie 3208: Provins <-> Poigny</->
- Linie 3209: Saint-Brice <-> Provins</->
- Linie 3210: Montereau <-> Provins</->
- Linie 3211: Provins <-> Gouaix <-> Longueville</-></->
- Linie 3212: Sourdun <-> Provins</->
- Linie 3213: Pézarches <-> Bray-sur-Seine</->
- Linie 3214:Villiers <-> Tournan en-Brie</->
- Linie 3215: Nangis <-> Jouy-le-Châtel</->
- Linie 3216: Nangis <-> Nangis</->
- Linie 3217: Mons-en-Montois <-> Provins</->
- Linie 3218: Nangis <-> Donnemarie-Dontilly</->
- Linie 3219: Provins <-> Longueville</->
Transport auf Abruf ab 1. August
Sektor Provinois
Sektor Brie Nangissienne
Sektor Bassée-Montois
Linie 3209