Regelmäßige Linien.

Die Linien 260 (bald 6160), 261 (bald 6161), 262 (bald 6162) und 264 (bald 6164) werden vom 10. Juli bis 27. August 2023 auf Sommerfahrpläne umgestellt.

Die Linie 263 fährt im Sommer nicht.