Regelmäßige Linien.
Die Linie 12 (bald 6136) fährt vom 10. Juli bis 20. August 2023 im Sommerfahrplan.
Regelmäßige Linien.
Die Linien 260 (bald 6160), 261 (bald 6161), 262 (bald 6162) und 264 (bald 6164) werden vom 10. Juli bis 27. August 2023 auf Sommerfahrpläne umgestellt.
Die Linie 263 fährt im Sommer nicht.
Regelmäßige Linien.
Die Linien 11 (bald 6135), 22 (bald 6122), 23 (bald 6123), 24 (bald 6124), 31 (bald 6131), 32 (bald 6132), 33 (bald 6133), 34 (bald 6134), 40 (bald 6140), 42 (bald 6142) und 45 (bald 6145) werden vom 17. Juli bis 20. August 2023 auf Sommerflugpläne umgestellt.
Reguläre Schullinien.
Am Ende des Unterrichts, am 08. Juli 2023, nehmen die Linien mit den Nummern 101 bis 118, die speziell die Schulen des Territoriums bedienen, Urlaub und werden bis zum Beginn des Schuljahres am 04. September nicht mehr angeboten.
