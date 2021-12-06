Die Linie 34 wird bis zum Viertel Pavillon Bouret verlängert!

Das neue Viertel Pavillon Bouret wird von den neuen Haltestellen "Pavillon Bouret" und "La Forêt" bedient.

Sie können während der Hauptverkehrszeit alle 15 Minuten (von 6:45 bis 8:15 Uhr und von 17:00 bis 18:45 Uhr) und außerhalb der Hauptverkehrszeiten alle 30 Minuten einen Bus nutzen.