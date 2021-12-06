Ihre Linien 34, 35, 36 und 37 entwickeln sich ab dem 3. Januar 2022 weiter!

Die Linien 34, 35, 36 und 37 werden für einen besseren Service und eine bessere Verbindung weiterentwickelt.

Ab 3. Januar 2022

34: Ausbau des Dienstes südlich von Nandy

35: vereinfachter Zugang zum Bahnhof Cesson (RER D).

36: eine direktere Verbindung zum Bahnhof für die Einwohner von Savigny-le-Temple.

37: eine direkte Verbindung zum Collège La Grande du Bois.

Weitere Informationen:

Iledefrance-mobilites.fr> Aktuelles

@Senart_IDFM

Die Linie 34 wird bis zum Viertel Pavillon Bouret verlängert!

Das neue Viertel Pavillon Bouret wird von den neuen Haltestellen "Pavillon Bouret" und "La Forêt" bedient.

Sie können während der Hauptverkehrszeit alle 15 Minuten (von 6:45 bis 8:15 Uhr und von 17:00 bis 18:45 Uhr) und außerhalb der Hauptverkehrszeiten alle 30 Minuten einen Bus nutzen.

Linienplan 34: Bahnhof Savigny Nandy (Schleife über Nandy- Pavillon Royal)

Die Haltestellen auf Nandy sind: Mairie, Résidence des Tilleuls, Pavillon Bouret, La Forêt; Königlicher Pavillon, Pilze, Lichtung, Venerie, Villemur, Pfingstrosen, Robert Buron College, Sonnenblume.

Die Haltestellen auf Savigny-le-Temple sind: Jean Moulin, Jules Vallès, Mairie, Gare de Savigny Nandy.

Erreichen Sie den Bahnhof Cesson mit der Linie 35!

Von nun an bringt Sie die Linie 35 vom Herzen von Nandy zum Bahnhof Cesson.

Diese Linie verkehrt nur während der Hauptverkehrszeit (von 6 bis 9 Uhr und von 16.30 bis 20 Uhr), um immer direktere und schnellere Fahrten zu ermöglichen.

Linienplan 35: Bahnhof Cesson (Schleife Via Nandy – Clairière)

Die Haltestellen auf Nandy sind: Pavillon Bouret, La Forêt, Clairière, Mairie, Résidence des Tilleuls.

Die Haltestellen auf Cesson sind: Bahnhof Cesson

Linie 36, ein direkterer und schnellerer Weg zum Bahnhof!

Ab sofort bedient die Linie 36 die Haltestellen "Clocher" und "Résistance" in der Stadt Savigny-le-Temple.

Mit der Linie 36 wird das College La Grange du Bois an der Haltestelle "Le Clocher" bedient

ACHTUNG: Die folgenden Haltestellen werden jetzt von der Linie 37 bedient: René Cassin, Droits de l'Homme, Victor Schoelcher und Collège La Grange du Bois.

Linienplan 36 : Bahnhof Cesson <> Bahnhof Savigny Nandy

Die Haltestellen in Savigny-le-Temple sind: Gare de Cesson, Noisement, Ecomusée, Champlatreux, Fontaine Ronde, Sidonie Talabot, Place de l'Eglise, Friedhof, Mediathek, Schweden, Le Clocher, Résistance, Jules Vallès, Mairie, Bois Sénart Centre Commercial, Bois Sénart La Halle, Gare de Savigny Nandy.

Die Linie 37 löst die Linie 36 auf einem Teil der Strecke ab!

Die folgenden Haltestellen, die früher von der Linie 36 bedient wurden, werden jetzt von der Linie 37 bedient: René Cassin, Droits de l'Homme, Victor Schoelcher und Collège La Grange du Bois.

Linienplan 37: Bahnhof Savigny Nandy (Schleife über Nandy – Türkis)

Die Haltestellen, die auf Nandy angeflogen werden, sind: Faisanderie, Sablons, Turquoises.

Die Haltestellen in Savigny-le-Temple sind: Olof Palme, Collège de la Grange du Bois, Victor Schoelcher, Droits de l'Homme, René Cassin, Jules Vallès, Mairie, Gare de Savigny Nandy.

Alle Informationen zum neuen Angebot (Fahrpläne, Karten) finden Sie auf:

Telefonisch unter 09 70 83 77 00

Twitter @Senart_IDFM
iledefrance-mobilites.fr

