Ab dem 30. August 2021 dreht Ihre C-Linie die Lautstärke auf!
Mit Ihrer neuen C-Linie:
- Mehr Frequenz nach Livry-sur-Seine, dessen Bahnhof jetzt bedient wird
- eine bessere Verbindung zwischen Livry-sur-Seine, Vaux-le-Penil, dem Zentrum von Melun und dem Bahnhof Melun.
Verlängerte Linie C: Gare de Melun/Gare de Livry sur Seine
Wir haben die Linie C bis zum Bahnhof Livry-sur-Seine verlängert, um die Verbindung zwischen der Zone d'Activités de Vaux-le-Pénil, dem Zentrum von Melun und seinem Bahnhof sowie den Wohnvierteln Vaux-le-Pénil und Livry-sur-Seine zu verbessern.
Das + für Sie:
- Verbindungen mit RER D und Transilien R
- Neue Verbindung der Linie nach Livry-sur-Seine für eine bessere Verbindung mit dem Bahnhof Melun und seinem Stadtzentrum, aber auch mit dem Bahnhof Livry-sur-Seine.
Linienplan C: Bahnhof Melun nach Gare de Livry-sur-Seine.
Die Haltestellen auf Melun sind: Gare de Melun, Place Chapu, Quai Rossignol, Praslin Université, Notre Dame, Gambetta, Mail Gaillardon, Gare Routière Mail, Saint Liesne, Decourbe.
Die Haltestellen auf Vaux le Penil sind: Résidence du Château, Moustier, Acacias, Foch 11 Novembre, Curie Pascal, Val de Noue, Fontaine Saint Marc, Trois Rodes, Grouette, Clos Saint Martin, Mare à Quenette, Crespy, Route de Livry, Terres Blanches, Vaux Pleins Vents.
Die Haltestellen in Livry-sur-Seine sind: Route de Livry, Vaux Garenne, Place Mouton, Fief du Pré und Gare de Livry-sur-Seine.
Neu gestaltete und komplementäre Linien K und M
Die Linie K bietet jetzt eine bessere Anbindung an das Zentrum von Melun. Die M-Linie profitiert von einem neu gestalteten Angebot für mehr Einfachheit.
Linie K: Ein feinerer Service zum Zentrum von Melun
Die neue Linie bietet eine direktere Verbindung zum Bahnhof und ins Stadtzentrum von Melun, mit einer erhöhten Frequenz, insbesondere im Sektor La Rochette.
Das + für Sie:
- Verbindungen mit RER D und Transilien R,
- Ein besser lesbares Angebot mit mehr Frequenz (30 Minuten während der Hauptverkehrszeit) und mehr Bussen an Samstagen.
- Verdoppelung des Angebots an Samstagen für den Stadtteil Chaussy
Karte der Linie K: Bahnhof Melun nach Gare Routière Mail. Die Haltestellen sind: Gare de Melun, Ecluse, Chaussy, Belle Ombre, Pouillot Gâtinais, Delaroue, Albert Moreau, Lebon, Claude Bernard, Camping, Quai Joffre, Notre Dame, Praslin Université, Gambetta, Place Saint Jean, Mail Gaillardon und Gare Routière Mail.
Linie M: mehr Einfachheit
Die Linie M wird weiterentwickelt, um den Schulverkehr im Sektor Vaux-le-Pénil und Livry-sur-Seine zu verstärken und eine ergänzende Zubringerverbindung zum Stadtzentrum von Melun zu bieten.
Das + für Sie:
- Linie mit den Fahrplänen des Lycée Simone Signoret und Verlängerung der Rennen ins Stadtzentrum
- Verbindungen zur Mail Gaillardon mit starken Linien: C, E, N und Citalien
Linienplan M: Mail Gaillardon bis Rond Point du Bucher, Vaux-le-Penil.
Die Haltestellen auf Melun sind: Mail Gaillardon, Gare routière Mail, Saint Liesne, Decourbe.
Die Haltestellen auf Vaux-le-Penil sind wie folgt: Résidence du Château, Ferme, 14 Juillet, Guinottes, Pigeons, Rue du Chêne, Seine Grisonnières, Baste Seine, Javal, Crespy, Mare à Quenette, Grouette, Rond Point du Bucher.
Die Haltestellen in Livry-sur-Seine sind: Gare de Livry-sur-Seine, Fief du Pré, Place Mouton, Vaux Garenne
Alle Informationen zum neuen Angebot (Fahrpläne, Karten) finden Sie auf:
- Die TàD Île-de-France Mobilités-App im App Store und Play Store oder auf der Website tad.idfmobilites.fr/
- In unseren Handelsvertretungen am Bahnhof Melun und bei der Post
- Telefonisch unter 01 60 07 94 70 von Montag bis Samstag von 6:30 bis 20:00 Uhr
- Twitter @Melun_IDFM
Wir wünschen Ihnen eine schöne Rückkehr in die Schule!