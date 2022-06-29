Was ist die TàD-Linie 40?

Die Transport-on-Demand-Linie 40 ersetzt Ihre übliche Linie 40, für einfachere und direktere Fahrten an Wochentagen (Montag bis Freitag von 6:30 bis 19:45 Uhr) und das ganze Jahr über.

Dank der TàD-Linie 40 genießen Sie garantierte Verbindungen mit Ihren Zügen bei der Ankunft und Abfahrt vom Bahnhof Lizy-sur-Ourcq.

Der Service ist nach einfacher Reservierung nach vorheriger Registrierung auf der tad.idfmobilites.fr-Plattform zugänglich.

Um zu buchen, gehen Sie zu:

· Die Anwendung TàD île-de-France Mobilités

· Die Webseite: tad.idfmobilites.fr

· Oder telefonisch unter 09 70 80 96 63 (Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr)

Bitte beachten Sie: Die Schulen werden weiterhin von der Linie 40 wie gewohnt bedient.

Für folgende Rennen ist daher keine Reservierung erforderlich:

- das Rennen um 8:10 Uhr von der Schule/Mairie de May-en-Multien zum Saint Saëns College

- das Rennen um 9:00 Uhr von Mairie in Ocquerre zum Saint Saëns College;

- Rennen um 13:30, 16:30, 17:30 und 18:30 Uhr vom Collège Saint Saëns nach May-en-Multien.