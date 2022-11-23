> Wie funktioniert es?

Sie können jetzt ein entmaterialisiertes Transportticket per SMS kaufen!

1. Senden Sie den Code BRIARD oder BUSN142 per SMS an 93100

2. Erhalten Sie Ihr SMS-Ticket

3. Reisen Sie mit Ihrer Linie

Diese Tickets sind 1 Stunde ohne Umsteigen gültig. Dieser Service ist bei den Betreibern Bouygues Telecom, Orange, SFR und Free verfügbar und wird von Ihrer Mobilfunkrechnung zu den Kosten von (+ mögliche SMS-Kosten für Mobilfunkabonnements, die keine unbegrenzte SMS enthalten) abgebucht:

2,50 Euro für die Linien des Pays Briard, indem Sie BRIARD senden ;

für die Linien des Pays Briard, indem Sie ; 5 Euro für den Nachtbus N142, indem Sie BUSN142 senden.

Weitere Informationen zu Nachtbussen und ihren Tarifen in der Île-de-France finden Sie auf der entsprechenden Seite des Portals von Île-de-France Mobilités.

Um mehr über die verschiedenen Transport tickets zu erfahren, besuchen Sie:

Île-de-France Mobilités > Preise.