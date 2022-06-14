Die Neunummerierung der Linien auf dem Gebiet von Vélizy Vallées wird von einem neuen SMS-Code begleitet, mit einem Code pro Leitung!

> Wie funktioniert es?

Senden Sie den Code BUS + Leitungsnummer per SMS an 93100, z. B. BUS6123, BUS6145 Erhalten Sie Ihr SMS-Ticket Reisen Sie auf Ihrer Linie

Gültig für 1 Stunde ohne Verbindungen zum Preis von 2,5 Euro (+ mögliche SMS-Kosten für Mobilfunkabonnements, die keine unbegrenzte SMS enthalten). Dieser Service ist mit den Betreibern Bouygues Telecom, Orange, SFR und Free verfügbar.

Das SMS-Bordticket wird ausschließlich einzeln auf der benutzten Buslinie verkauft. Sie werden von Ihrer Mobilfunkrechnung abgebucht.

Um mehr über die verschiedenen Transport tickets zu erfahren, besuchen Sie:

Île-de-France Mobilités > Preise.