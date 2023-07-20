Die N146 bringt Sie vom Gare de l'Est zu allen RER D-Stationen. Es wird die Haltestellen bedienen:
- Gare de l'Est
- Charles de Gaulle / Mitterrand (Garges-lès-Gonesse)
- Bahnhof Garges-Sarcelles
- 8. Mai 1945 (Garges-lès-Gonesse)
- La Muette / Europa (Garges-lès-Gonesse)
- Bahnhof Villiers-le-Bel-Gonesse-Arnouville
- Bahnhof Goussainville
- Rettungszentrum (Goussainville)
- Rathaus von Goussainville – Les Noues
- Bahnhof Louvres
- Marie Feuchère (Louvres)
- Bahnhof Survilliers-Fosses
Der Nachtbus verkehrt von Montag bis Sonntag mit einer Gesamtfahrzeit von 1h46.
Von Montag bis Freitag bietet der Nachtbus:
- 4 Abfahrten, stündlich, vom Bahnhof Survilliers-Fosses von 00:15 bis 03:15 Uhr.
- 4 Abfahrten, stündlich, vom Gare de l'Est von 01:00 bis 4:00 Uhr
Am Wochenende bietet der Nachtbus:
- 4 Abfahrten, stündlich, vom Bahnhof Survilliers Fosses von 00:30 bis 03:30 Uhr.
- 3 Abfahrten pro Stunde, vom Gare de l'Est von 01:20 bis 03:20 Uhr.