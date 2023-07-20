Ihre neue Nachtlinie N146 zwischen Gare de l'Est und Gare de Survilliers-Fosses

Alles, was Sie über Ihre neue Linie N146 wissen müssen, um Ihre Reisen bei Nacht ab dem 1. August 2023 zu erleichtern.

Die N146 bringt Sie vom Gare de l'Est zu allen RER D-Stationen. Es wird die Haltestellen bedienen:

  • Gare de l'Est
  • Charles de Gaulle / Mitterrand (Garges-lès-Gonesse)
  • Bahnhof Garges-Sarcelles
  • 8. Mai 1945 (Garges-lès-Gonesse)
  • La Muette / Europa (Garges-lès-Gonesse)
  • Bahnhof Villiers-le-Bel-Gonesse-Arnouville
  • Bahnhof Goussainville
  • Rettungszentrum (Goussainville)
  • Rathaus von Goussainville – Les Noues
  • Bahnhof Louvres
  • Marie Feuchère (Louvres)
  • Bahnhof Survilliers-Fosses

Der Nachtbus verkehrt von Montag bis Sonntag mit einer Gesamtfahrzeit von 1h46.

Von Montag bis Freitag bietet der Nachtbus:

  • 4 Abfahrten, stündlich, vom Bahnhof Survilliers-Fosses von 00:15 bis 03:15 Uhr.
  • 4 Abfahrten, stündlich, vom Gare de l'Est von 01:00 bis 4:00 Uhr

Am Wochenende bietet der Nachtbus:

  • 4 Abfahrten, stündlich, vom Bahnhof Survilliers Fosses von 00:30 bis 03:30 Uhr.
  • 3 Abfahrten pro Stunde, vom Gare de l'Est von 01:20 bis 03:20 Uhr.

