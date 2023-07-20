Die N146 bringt Sie vom Gare de l'Est zu allen RER D-Stationen. Es wird die Haltestellen bedienen:

Gare de l'Est

Charles de Gaulle / Mitterrand (Garges-lès-Gonesse)

Bahnhof Garges-Sarcelles

8. Mai 1945 (Garges-lès-Gonesse)

La Muette / Europa (Garges-lès-Gonesse)

Bahnhof Villiers-le-Bel-Gonesse-Arnouville

Bahnhof Goussainville

Rettungszentrum (Goussainville)

Rathaus von Goussainville – Les Noues

Bahnhof Louvres

Marie Feuchère (Louvres)

Bahnhof Survilliers-Fosses

Der Nachtbus verkehrt von Montag bis Sonntag mit einer Gesamtfahrzeit von 1h46.