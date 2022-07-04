Linie 13, vom Gare d'Enghien-les-Bains nach La Chênée

Die Route der Linie 13 wird vereinfacht, um die Lesbarkeit zu verbessern.

Die Route La Chênée <> Gare de Domont wird von der Linie 12 übernommen.

Die Strecke Gare de Domont <> Écouen Maillol wird von der neuen Linie 17 übernommen.