Eine neue Linie 27, die das Krankenhaus von Eaubonne mit dem Bahnhof Garges-Sarcelles verbindet, 2 neue Abenddienste an den Bahnhöfen Domont und Écouen-Ézanville für Ihre späten Rückfahrten und die Ankunft von Transport on Demand zwischen Eaubonne und Domont für mehr Flexibilität bei Ihren Fahrten während des Tages.
Routenanpassungen und Linienerstellungen, um Ihnen mehr Möglichkeiten zu bieten!
Linie 12, vom Gare d'Ermont-Eaubonne zum Gare de Domont
Die Linie 12 wird bis zum Bahnhof Domont verlängert, um eine neue Verbindung zur RER C und den Transiliens H und J zu bieten.
Linie 13, vom Gare d'Enghien-les-Bains nach La Chênée
Die Route der Linie 13 wird vereinfacht, um die Lesbarkeit zu verbessern.
Die Route La Chênée <> Gare de Domont wird von der Linie 12 übernommen.
Die Strecke Gare de Domont <> Écouen Maillol wird von der neuen Linie 17 übernommen.
Linie 17, vom Carrefour d'Ombreval zum Gare de Domont und vom Gare de Domont nach Écouen Maillol
Ihre neue Linie 17 verbindet Écouen Maillol mit dem Bahnhof Domont.
Es bietet eine Schulroute für das Lycée George - Sand und das Aristide Briand College.
Linie 27, vom Hôpital d'Eaubonne zum Gare de Garges Sarcelles
Die Linie 27 bietet eine neue Verbindung mit der RER D und der T5 am Bahnhof Garges Sarcelles.
Es bietet einen feineren Service zum Krankenhaus von Eaubonne und zum Einkaufszentrum My Place in Sarcelles.
Linie 37, vom Gare d'Épinay-sur-Seine nach Les Flanades
Seit dem 12. Juli 2021 bietet die Linie 37 eine bessere Verbindung zur Universität Sorbonne-Paris-Nord.
Es bietet seit dem 9. Mai 2022 auch einen erweiterten Service bis 22 Uhr von Montag bis Samstag.
Ein neuer Transport-on-Demand-Service!
Ihre Linie 38-05 wird zum TàD Eaubonne Domont.
Dieser On-Demand-Transport verbindet den Bahnhof Domont mit dem Eaubonne-Krankenhaus von Montag bis Samstag von 8 bis 19 Uhr.
Buchen Sie Ihre Fahrt bis zu 1 Stunde im Voraus und verfolgen Sie die Ankunft Ihres Busses in Echtzeit dank der TàD Île-de-France Mobilités-App.
Der Service ist ausschließlich auf Reservierung, über Ihr Telefon, Internet oder über die Anwendung möglich.
Entdecken Sie ab dem 22. August 2022 den neuen, flexibleren Transport on Demand-Service mit an Ihre Bedürfnisse angepassten Fahrplänen auf der Strecke der ehemaligen Linie 38-05.
Informationen und Reservierungen über die TàD Île-de-France Mobilités-App, die tad.idfmobilites.fr-Website oder telefonisch unter 09 70 80 96 63 (Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr).
Zwei neue Abendservices, die an Ihre Bedürfnisse angepasst sind
Eine neue Transportlösung wird für Ihre verspäteten Rückfahrten von der Transilien H an den Bahnhöfen Domont und Écouen Ézanville eingesetzt.
Der Abendbus übernimmt die regulären Linien, abends, von Montag bis Samstag ohne Reservierung.
Ihr Bus wartet auf Ihren Zug und setzt Sie an der Haltestelle Ihrer Wahl im definierten Bereich ab.
Ab dem 22. August 2022 wartet Ihr Bus nun abends auf den Zug:
- Vom Bahnhof Domont alle 30 Minuten zwischen 21 und 23 Uhr von Montag bis Samstag.
- Vom Bahnhof Écouen Ézanville, alle 30 Minuten zwischen 22 und 23 Uhr, Montag bis Samstag.