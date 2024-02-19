Ihr Kundenservice wird für gehörlose und schwerhörige Menschen zugänglich

Mit Rogervoice sind Ihre Netzwerkinformationen für gehörlose und schwerhörige Menschen zugänglich. Diese Lösung ermöglicht es, den Kundendienst per Telefon oder Video in völliger Autonomie und in wenigen Augenblicken zu kontaktieren.

Smartphone - Spracheinstellung

Wahl der Gebärdensprache

Mit Rogervoice stehen 3 Kommunikationsmodi zur Verfügung:

  • Videodolmetschen in französischer Gebärdensprache (FLS): Der Reisende spricht in Gebärdensprache mit dem Dolmetscher, der die Gebärden der gehörlosen oder schwerhörigen Person mündlich mit dem Kundenberater übersetzt und dann die Antwort des Kundenberaters in Echtzeit an den Reisenden in Gebärdensprache übersetzt.
  • Abgeschlossene gesprochene französische Sprache (LfPC): Der Reisende wird mit einem Video-Encoder in Kontakt gebracht, der die Worte des Reisenden sofort in LfPC codiert
  • Echtzeit-Untertitelung der ausgetauschten Worte

Um mit einem Rogervoice-Betreiber verbunden zu werden, haben Sie die Wahl. Sie können:

  • Über das regionale Portal Île-de-France Mobilités; Klicken Sie hier, Abschnitt Externe Dienste, klicken Sie auf "Zugang zum Dienst für Gehörlose und Schwerhörige in den Gebieten Bièvre, Mantois und Paris Saclay - Rogervoice-Dienst"
Bildschirmdruck der Rogervoice-Serviceseite auf dem Regionalportal Île-de-France Mobilités

  • Oder laden Sie die kostenlose Rogervoice-App in den Stores herunter und wählen Sie "Île-de-France Mobilités Busnetze Bièvre, Mantois, Paris Saclay und T10"

Dann:

  • Klicken Sie auf "Los geht's!"
  • Wählen Sie Ihre Kommunikationsart: Sub tickets, LSF, LfPC
  • Wählen Sie Ihr Netzwerk aus:
  • Sprechen Sie mit einem Dolmetscher per Telefon oder Video
Rogervoice-App-Bildschirmdruck

Der Service ist von Montag bis Freitag (außer an Feiertagen) von 8:30 bis 21 Uhr für LSF- und LFPC-Kommunikationsmodi und 7/24 für Unter tickets verfügbar.

Nehmen Sie den Rogervoice-Reflex an!