Mit Rogervoice stehen 3 Kommunikationsmodi zur Verfügung:

Videodolmetschen in französischer Gebärdensprache (LSF): Der Reisende spricht in Gebärdensprache mit dem Dolmetscher, der die Gebärden der gehörlosen oder schwerhörigen Person mündlich mit dem Kundenberater übersetzt und dann die Antwort des Kundenberaters in Echtzeit auf den Reisenden in Gebärdensprache übersetzt

Abgeschlossene gesprochene französische Sprache (LfPC): Der Reisende wird mit einem Video-Encoder in Kontakt gebracht, der die Worte des Reisenden sofort in LfPC codiert

Echtzeit-Untertitelung der ausgetauschten Worte

Um mit einem Rogervoice-Betreiber verbunden zu werden, haben Sie die Wahl. Sie können:

Klicken Sie auf dem Regionalportal Île-de-France Mobilités, Rubrik Externe Dienste, auf "Zugang zum Dienst für Gehörlose und Schwerhörige in den Gebieten Bièvre, Mantois und Paris Saclay - Rogervoice-Dienst"