Anlässlich des Tages des Kulturerbes und der Mobilitätswoche vom 16. bis 20. September 2023 lädt Sie Ihr Busnetz Île-de-France Mobilités auf dem Gebiet von Sénart zu einer Führung durch das Busbetriebszentrum von Lieusaint (77) ein!

Haben Sie eine Leidenschaft für Busse oder sind Sie einfach neugierig, wie ein Bus Operations Center funktioniert?

Unsere Teams bieten Ihnen eine 1h30-Tour durch das Zentrum zu Themen wie dem Betrieb des Buszentrums, der Servicequalität, dem zentralen Kommandoposten (PCC), den Gründen für die Validierung und vielem mehr!

Wir bieten 2 Besuchsslots am Mittwoch, den 20. September an.

Der Besuch findet statt bei:

Bus-Einsatzzentrale Lieusaint

rue René Cassin– 77127 LIEUSAINT

Anfahrt BUS: Linien 21/22/23/24/25/26/27/50/51/53/55/61B/62C/Tzen1 Haltestelle Gare de Lieusaint

Besucherparkplätze stehen für diejenigen zur Verfügung, die mit dem Auto anreisen möchten.