Lucie Aubrac und Barbara heißen die nächsten Stationen der Metrolinie 4

Nachdem die Île-de-France Mobilités den Einwohnern der Ile-de-France die Möglichkeit gegeben hatte , über die Wahl der Gestaltung der zukünftigen Innenausstattung des rollenden Materials abzustimmen, wollte sie diesen partizipativen Ansatz fortsetzen, indem sie den Einwohnern der Ile-de-France die Möglichkeit gab, über die Namen der beiden neuen Stationen der Verlängerung der U-Bahn-Linie 4 in den Gemeinden Montrouge und Bagneux abzustimmen. Die Abstimmung war einen Monat lang auf der Website möglich, auf der die Arbeiten zur Modernisierung und Erweiterung dieser Linie erläutert wurden.

Für jeden Bahnhof wurden drei Vorschläge, die in Zusammenarbeit mit den Städten Bagneux und Montrouge und der RATP ausgewählt wurden, zur Abstimmung gestellt, die sich auf geografische Elemente oder emblematische Persönlichkeiten für jede Gemeinde beziehen.

Der Bahnhof in Bagneux, Endstation der Linie, musste den Namen der Stadt tragen. Die Vorschläge waren "Bagneux – Champ des Oiseaux", "Bagneux – Nina Simone" und "Bagneux – Lucie Aubrac". Es ist der Name der großen Widerstandskämpferin des Zweiten Weltkriegs, Lucie Aubrac, die gefeiert wurde. Sie blieb immer eine Aktivistin, beteiligte sich an der Gründung der Friedensbewegung und engagierte sich nach dem Krieg für Amnesty International.

Für Montrouge waren die Vorschläge "Fort de Montrouge", "Coluche" und "Barbara" und es ist der Name der Sängerin Barbara, die auf dem Pariser Friedhof von Bagneux ruht, der über den Südausgang des Bahnhofs zugänglich ist und die meisten Stimmen erhielt. Als Singer-Songwriterin offenbart Barbara schon in jungen Jahren ihre Begabung für Musik. Seine Kreationen sind Referenzen des französischen Repertoires.

Als Organisator für nachhaltige Mobilität in der Île-de-France ist Île-de-France Mobilités für die Namenswahl von Bahnhöfen und Bahnhöfen in der Île-de-France für alle Projekte für neue Linien oder Erweiterungen bestehender Linien verantwortlich.

Valérie Pécresse, Präsidentin der Region Île-de-France und Île-de-France Mobilités: "Ich wollte den Einwohnern der Ile-de-France die Namen ihrer nächsten Metrostationen für die Verlängerung der Linie 4 zur Abstimmung vorlegen. Die Abstimmung war offen und massiv für zwei große französische Frauenpersönlichkeiten aus der Île-de-France, die von der Ile-de-France sehr geliebt werden: Barbara für den Ferienort Montrouge und Lucie Aubrac für den von Bagneux. Dies geschieht, nachdem Simone Veil vor einigen Wochen mit dem europäischen Sender in Verbindung gebracht wurde. Es ist natürlich, dass die U-Bahn-Stationen in Erinnerung an diese Frauen, die die Einwohner der Ile-de-France und ihre Geschichte geprägt haben, nach und nach feminisiertwerden."

Marie-Hélène Amiable, Bürgermeisterin von Bagneux: "Bagneux geht mit seinen Einwohnern voran. Es ist daher ganz natürlich, dass ich mit Île-de-France Mobilités vorgeschlagen habe, sie in die Wahl des Namens ihrer Metrostation einzubeziehen. Ich freue mich, dass ein Frauenname gewählt wurde. Und umso mehr, als es mit Lucie Aubrac darum geht, den Frauen der Résistance, Pazifisten und Freiheitskämpferinnen Tribut zu zollen. Mit diesem Namen bekräftigt Bagneux, dass "Widerstand mit der Gegenwart verbunden ist". »