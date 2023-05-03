Gemeinsam für einen unhöflichen ÖPNV
In öffentlichen Verkehrsmitteln wie im Alltag gibt es bestimmte Regeln, um gut in einer Gemeinschaft zu leben. Öffentliche Verkehrsmittel sind regelmäßig mit störendem Verhalten (als Unhöflichkeit bezeichnet) von einigen Reisenden gegenüber anderen, Geräten oder Agenten konfrontiert. Verhaltensweisen, die den Komfort aller auf den Linien beeinträchtigen.
Ein zentrales Thema für Mobilitätsakteure, die beschlossen haben, ihre Kräfte mit einer neuen Kampagne gegen Unhöflichkeit (produziert von Havas Paris) zu bündeln, die in den öffentlichen Verkehrsmitteln der Île-de-France zu entdecken ist. Das Ziel? Ändern Sie das Verhalten der Fahrgäste und reduzieren Sie die Unhöflichkeit in öffentlichen Verkehrsmitteln. Diese Kampagne startet am 3. Mai 2023!
Um große Dinge zu fühlen, braucht es nicht viel
Wer hat sich nicht schon einmal stolz, ja sogar ein tapferer Ritter gefühlt, wenn er seinen Platz in der U-Bahn oder im Zug aufgegeben hat? Wer kennt das Gefühl des Wohlbefindens nicht, wenn ein einfaches Hallo zu einem Lächeln führt? Oder das Gefühl, ein professioneller Basketballspieler zu sein, wenn man seine Dose in den Müll wirft?
Diese Kampagne ist das Gegenteil der üblichen Kampagnen zur Bekämpfung von Unhöflichkeit, indem sie sich dafür entscheidet, gutes Verhalten zu zeigen, das den persönlichen Nutzen des Fahrgastes schätzt, der sich in öffentlichen Verkehrsmitteln zivil verhält. Das Credo: Um Großes zu fühlen, braucht es nicht viel.