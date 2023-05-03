Gemeinsam für einen unhöflichen ÖPNV

In öffentlichen Verkehrsmitteln wie im Alltag gibt es bestimmte Regeln, um gut in einer Gemeinschaft zu leben. Öffentliche Verkehrsmittel sind regelmäßig mit störendem Verhalten (als Unhöflichkeit bezeichnet) von einigen Reisenden gegenüber anderen, Geräten oder Agenten konfrontiert. Verhaltensweisen, die den Komfort aller auf den Linien beeinträchtigen.

Ein zentrales Thema für Mobilitätsakteure, die beschlossen haben, ihre Kräfte mit einer neuen Kampagne gegen Unhöflichkeit (produziert von Havas Paris) zu bündeln, die in den öffentlichen Verkehrsmitteln der Île-de-France zu entdecken ist. Das Ziel? Ändern Sie das Verhalten der Fahrgäste und reduzieren Sie die Unhöflichkeit in öffentlichen Verkehrsmitteln. Diese Kampagne startet am 3. Mai 2023!