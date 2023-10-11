Kostenlose Fahrgemeinschaften am 18. September in der Île-de-France während der Streiks
Île-de-France Mobilités bietet Mitfahrgelegenheiten für Einwohner der Ile-de-France an
Um den Einwohnern der Ile-de-France am Donnerstag, den 18. September, die Fortbewegung zu erleichtern, bietet Île-de-France Mobilités in Zusammenarbeit mit Karos, Mobicoop und Blablacar Daily Fahrgemeinschaften an und erhöht den Zuschuss für Fahrer.
Donnerstag, 18. September 2025, große Verkehrsstörungen: Île-de-France Mobilités bietet den Einwohnern der Ile-de-France Fahrgemeinschaften an. Auch ohne Navigo-Abo. Fahrer? Registrieren Sie sich bei einem unserer 3 Partner: BlablaCarDaily, Karos und Ynstant. Ihr Zuschuss erhöht sich auf bis zu 4,50 € pro Passagier. Beifahrer? Finden Sie Ihre kostenlose Fahrt auf der Website oder in der App von Île-de-France Mobilités
Wie mache ich das?
Sie sind Fahrer
Laden Sie es herunter und registrieren Sie sich jetzt auf einer unserer Partner-Mitfahrplattformen (Karos, Mobicoop und Blablacar Daily), um anzubieten, Ihr Fahrzeug zu teilen.
Jede Fahrt wird dank eines Sonderzuschusses, der von Île-de-France Mobilités für jede Fahrt gewährt wird, vorteilhaft vergütet. So können Sie je nach zurückgelegter Strecke bis zu 4,50 € pro Fahrt verdienen!
Sie sind Passagier
In der App Île-de-France Mobilités (im AppStore oder bei Google Play) oder im Abschnitt "Moving Me" auf der Website von Île-de-France Mobilités finden Sie die Liste der Mitfahrgelegenheiten, die Ihren Bedürfnissen entsprechen. Das Ergebnis gibt den Mitfahrgelegenheitsanbieter, den Abholort, die Abfahrtszeiten und die Fahrzeit an.
Sobald Sie die Wahl getroffen haben, leitet Sie die Anwendung Île-de-France Mobilités auf die Website des betreffenden Partners weiter, der die Reservierung und die Verbindung mit dem Fahrer abschließt!
Während der Streiks entschädigt Île-de-France Mobilités den Fahrer: nichts zu bezahlen, die Fahrt mit Fahrgemeinschaften ist für alle kostenlos!
Wie finde ich eine Mitfahrgelegenheit in meiner Nähe?
Die verfügbaren Mitfahrgelegenheiten aller Betreiber können direkt über die Routensuche in der App Île-de-France Mobilités und auf der Website iledefrance-mobilites.fr eingesehen werden.
Seit September 2021 werden Personen, die ein Île-de-France Mobilités-Konto haben und eine Mitfahrgelegenheit in der Anwendung Île-de-France Mobilités auswählen, direkt zur Anwendung der Betreiber weitergeleitet und können sich mit ihr verbinden, ohne ein weiteres Konto abonnieren und ihre persönlichen Daten erneut eingeben zu müssen. Der Kurs ist flüssiger, schneller.