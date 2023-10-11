Kostenlose Fahrgemeinschaften am 18. September in der Île-de-France während der Streiks

Wie mache ich das?

Sie sind Fahrer

Laden Sie es herunter und registrieren Sie sich jetzt auf einer unserer Partner-Mitfahrplattformen (Karos, Mobicoop und Blablacar Daily), um anzubieten, Ihr Fahrzeug zu teilen.

Jede Fahrt wird dank eines Sonderzuschusses, der von Île-de-France Mobilités für jede Fahrt gewährt wird, vorteilhaft vergütet. So können Sie je nach zurückgelegter Strecke bis zu 4,50 € pro Fahrt verdienen!

Sie sind Passagier

In der App Île-de-France Mobilités (im AppStore oder bei Google Play) oder im Abschnitt "Moving Me" auf der Website von Île-de-France Mobilités finden Sie die Liste der Mitfahrgelegenheiten, die Ihren Bedürfnissen entsprechen. Das Ergebnis gibt den Mitfahrgelegenheitsanbieter, den Abholort, die Abfahrtszeiten und die Fahrzeit an.

Sobald Sie die Wahl getroffen haben, leitet Sie die Anwendung Île-de-France Mobilités auf die Website des betreffenden Partners weiter, der die Reservierung und die Verbindung mit dem Fahrer abschließt!

Während der Streiks entschädigt Île-de-France Mobilités den Fahrer: nichts zu bezahlen, die Fahrt mit Fahrgemeinschaften ist für alle kostenlos!