Metro 11: Neue Züge kommen im Juni

Noria, wie funktioniert das?

Die Noria ist die Bezeichnung für eine Technik, bei der neue Züge eingespritzt und alte verdrängt werden, ohne den Verkehr für die Fahrgäste zu unterbrechen. Jede Woche werden die alten Züge entfernt und nach und nach durch neue ersetzt.

Zum besseren Verständnis nehmen wir das Beispiel des Noria-Verlaufs auf Linie 11:

Ab dem 1. Juni jeden Montagabend zwischen 20 und 23 Uhr: 4 alte MP59-Züge fahren zum Wartungszentrum Rosny-sous-Bois , um demontiert und durch 4 neue MP14-Züge ersetzt zu werden, die den Fahrgästen am nächsten Morgen zur Verfügung stehen.

Das Ziel von Noria? Tauschen Sie am Ende des Sommers alle MP59-Züge auf der Linie 11 durch MP14-Züge aus. Die längeren, zuverlässigeren und komfortableren MP14-Züge verkehren bereits auf den Linien 14 und 4 in ihrer automatischen und längeren Version. Auf der Linie 11 werden sie von Fahrern gesteuert.