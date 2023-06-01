Metro 11: Neue Züge kommen im Juni
Das war's, die Modernisierung der Linie 11 geht ab dem 1. Juni 2023 in eine neue Etappe! Nach sechzig Jahren guter und treuer Dienste werden die 23 alten U-Bahn-Züge, mit denen die Linie 11 ausgestattet war (die MP59), im Sommer schrittweise durch 20 brandneue MP14-Züge ersetzt, die auch größer und geräumiger als die alten sind: Dies wird die Noria genannt.
Eine der letzten Etappen des Modernisierungsprojekts der Linie 11 vor der Inbetriebnahme ihrer Verlängerung im Frühjahr 2024 zwischen Mairie des Lilas und Rosny-Bois-Perrier, der neuen Endstation.
Noria, wie funktioniert das?
Die Noria ist die Bezeichnung für eine Technik, bei der neue Züge eingespritzt und alte verdrängt werden, ohne den Verkehr für die Fahrgäste zu unterbrechen. Jede Woche werden die alten Züge entfernt und nach und nach durch neue ersetzt.
Zum besseren Verständnis nehmen wir das Beispiel des Noria-Verlaufs auf Linie 11:
- Ab dem 1. Juni jeden Montagabend zwischen 20 und 23 Uhr: 4 alte MP59-Züge fahren zum Wartungszentrum Rosny-sous-Bois , um demontiert und durch 4 neue MP14-Züge ersetzt zu werden, die den Fahrgästen am nächsten Morgen zur Verfügung stehen.
Das Ziel von Noria? Tauschen Sie am Ende des Sommers alle MP59-Züge auf der Linie 11 durch MP14-Züge aus. Die längeren, zuverlässigeren und komfortableren MP14-Züge verkehren bereits auf den Linien 14 und 4 in ihrer automatischen und längeren Version. Auf der Linie 11 werden sie von Fahrern gesteuert.
Von Juli bis August 2023: Sonntags wegen der Verlängerung der Linie 11 gesperrt
Das Projekt zur Verlängerung der Metrolinie 11 zwischen Mairie des Lilas und der zukünftigen Endstation Rosny-Bois-Perrier, das die Mobilität zwischen den Gemeinden Les Lilas, Bagnolet, Romainville, Noisy-le-Sec und Rosny-sous-Bois (nur durch Buslinien verbunden) erleichtern soll , erfordert die Schließung der Linie zwischen Juli und August 2023 jeden Sonntag. Eine Erweiterung, die im Frühjahr 2024 die ersten Reisenden begrüßen soll.