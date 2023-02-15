Linie 18: Entdecken Sie das Design Ihrer zukünftigen U-Bahn

Metrolinie 18: eine automatische U-Bahn der neuen Generation

Von den drei Vorschlägen, die das Designbüro von Alstom (Advanced and Creative Design) in Zusammenarbeit mit Île-de-France Mobilités, SGP und Egis Rail erdacht hat, wurde von den Wählern das nach außen offenste mit seiner LED-Lichtsignatur gewählt. Auf der Tagesordnung? Ein modernes und helles Außendesign für eine 100% automatische und elektrische U-Bahn der neuesten Generation, die Kapazität, Komfort, Zuverlässigkeit und Zugänglichkeit für alle vereint!

In Bezug auf seine Kapazitäten wird dieses neue Rollmaterial den Zeitabstand zwischen zwei Zügen im Bahnhof verkürzen und seine Geschwindigkeit während der Hauptverkehrszeiten erhöhen (es wird bis zu 100 km/h statt 75 km/h betragen). Eine weitere Stärke ist ein sogenanntes "Reverse Capture"-System, das es ihm ermöglicht, bei jedem Eintritt in die Bremsphase (dh bei jedem Halt in der Station) seine eigene Energie zu produzieren!