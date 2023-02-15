Linie 18: Entdecken Sie das Design Ihrer zukünftigen U-Bahn
Im Rahmen des Projekts Grand Paris Express entstehen fünf neue Metrolinien (Linien 14, 15, 16, 17 und 18). Ihr Ziel? Verbinden Sie die wichtigsten Lebens- und Aktivitätsorte der Vororte, ohne über Paris zu fahren, um den Reisenden Zeit und Komfort zu sparen und den Service des Territoriums zu konsolidieren!
Es ist an der Zeit, dass Île-de-France Mobilités, Alstom und die Société du Grand Paris (SGP) die Innenlinien der neuen U-Bahn enthüllen, die auf der Linie 18 verkehren wird und vollständig von Île-de-France Mobilités finanziert wird.
Metrolinie 18: eine automatische U-Bahn der neuen Generation
Von den drei Vorschlägen, die das Designbüro von Alstom (Advanced and Creative Design) in Zusammenarbeit mit Île-de-France Mobilités, SGP und Egis Rail erdacht hat, wurde von den Wählern das nach außen offenste mit seiner LED-Lichtsignatur gewählt. Auf der Tagesordnung? Ein modernes und helles Außendesign für eine 100% automatische und elektrische U-Bahn der neuesten Generation, die Kapazität, Komfort, Zuverlässigkeit und Zugänglichkeit für alle vereint!
In Bezug auf seine Kapazitäten wird dieses neue Rollmaterial den Zeitabstand zwischen zwei Zügen im Bahnhof verkürzen und seine Geschwindigkeit während der Hauptverkehrszeiten erhöhen (es wird bis zu 100 km/h statt 75 km/h betragen). Eine weitere Stärke ist ein sogenanntes "Reverse Capture"-System, das es ihm ermöglicht, bei jedem Eintritt in die Bremsphase (dh bei jedem Halt in der Station) seine eigene Energie zu produzieren!
Eine U-Bahn, die auf den Komfort der Fahrgäste ausgelegt ist
Im Inneren wurde alles für den Komfort der Reisenden konzipiert:
- Raumgefühl : Die großen und zahlreichen Öffnungen bieten den Nutzern einen Panoramablick sowie ein Gefühl von Raum und die Möglichkeit, die Landschaften während ihrer Reise zu genießen.
- Raumtemperaturmanagement : Ein Lüftungssystem, Heizung in den kälteren Monaten und Klimaanlage im Sommer garantieren den Komfort der Einwohner der Ile-de-France zu jeder Jahreszeit.
- Natürliches Licht : Die intelligentere Innenbeleuchtung ahmt das natürliche Licht zu verschiedenen Tageszeiten nach, um sich an den biologischen Rhythmus der Reisenden anzupassen und das Wohlbefinden zu verbessern. Eine Premiere!
- Um das Gefühl der Sicherheit an Bord zu gewährleisten : Eine spezielle Beleuchtung an den Zugängen zu den Zügen, eine offene Boa-Anordnung der Züge sowie ein bordeigenes Videoschutzsystem wurden eingerichtet und ermöglichen es Ihnen, überall zu sehen und gesehen zu werden.
- Komfort an Bord : Die Züge bestehen aus drei offen zueinander geöffneten Wagen (Boa-Layout) und bieten Platz für bis zu 350 Personen und garantieren durch die Breite der Verkehrsräume eine optimale Bewegung und Sicht.
Eine besser vernetzte U-Bahn
An Bord finden Sie:
- Kostenlose Internetverbindung zum Arbeiten, Kommunizieren oder Spielen
- USB-Steckdosen zum Aufladen Ihrer Geräte
- Dynamische digitale Informationsbildschirme, die die Fahrgäste in Echtzeit informieren (Verkehrsstatus, nächste Haltestellen, Verbindungen und geschätzte Reisezeit)
Eine Reise, die für alle zugänglich ist
Alle neuen U-Bahnen, Züge, Busse und neuen Linien des im Bau befindlichen Netzes werden zu 100% barrierefrei sein. Barrierefrei bedeutet dies, dass es an Zielgruppen angepasst ist, die von Problemen beim Zugang zu Verkehrsmitteln betroffen sind (Schwangere, ältere Menschen, Reisende mit Gepäck, Eltern mit Kinderwagen, Menschen mit Behinderungen, Menschen im Rollstuhl usw.).
Die Linie 18 ist keine Ausnahme von der Regel mit einer 100% zugänglichen und angepassten Route auf ihrer gesamten Länge:
- Der Zugang zu den Zügen erfolgt auf einer Ebene durch drei breite Türen an jedem Wagen.
- Es werden verschiedene Arten von Sitzen sowie Griffstangen zur Wartung angeboten.
- Die Korridore wurden verbreitert, um eine gute Zirkulation aller auch zu Spitzenzeiten zu ermöglichen.
- Rollstuhlgerechte Plätze (PRM) sind in jedem Auto vorhanden.
- Prioritätssitze wurden hinzugefügt und ihre Farbe differenziert.
- Gemischte Räume im zentralen Wagen für Kinderwagen oder Reisende mit Gepäck (die U-Bahn fährt durch den Flughafen Orly) wurden eingerichtet.
U-Bahn-Linie 18: eine miteinander verbundene Linie
Hinter dem Projekt der Linie 18, die 2026 ihre ersten Fahrgäste begrüßen wird, steht der Wunsch, den Einwohnern von Essonne und Yvelines das Reisen für ihren täglichen Weg zu erleichtern, indem viele Verbindungen hinzugefügt werden. Linien N und U der Transilien, RER B und C, Linie 14 der Metro, T7 und 12, Buslinien und Straßenbahnzug von Massy-Evry, Linie 18 stellt ein vereinfachtes Tor nach Paris sowie den Zugang zum direkten nationalen und regionalen Verkehrsnetz über seine Verbindungen in Massy und seinen TGV-Bahnhof und den Flughafen Orly dar, seine Endstation.
Die zukünftige Linie 18 in Zahlen
- 35 km lang
- 10 Haltestellen (oberirdisch und unterirdisch):
- Flughafen Orly
- Antonypole
- Massy Oper
- Massy-Palaiseau
- Palaiseau
- Orsay - Gif
- CEA Saint-Aubin
- Saint-Quentin Ost
- Satory
- Werften von Versailles
- Ein Betriebszentrum
- 11 Verbindungen mit dem regionalen und nationalen Netzwerk